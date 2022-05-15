學者還原美國快篩陽領藥流程 痛批疾管署

對於衛福部澄清美國COVID-19口服藥品，民眾必須有處方箋才能購買一事，政大教授廖元豪還原美國快篩陽領藥流程，並且批疾管署的回應忽略「藥不夠」的問題！

衛福部表示，網路流傳「輝瑞口服抗病毒藥物（Paxlovid），於美國不需醫師處方箋，僅需藥事人員確認符合適應症，即可於大賣場藥局購買」，中央流行疫情指揮中心14日嚴正澄清，經查美國COVID-19口服藥品供應地圖網頁(包括藥局、醫療機構)，亦明確載明民眾必須有處方箋才能購買，美國雖可由藥局供應予民眾，仍需有處方箋，與我國規劃相同，相關指控顯為造謠，呼籲國人不要輕信謠言。

而曾在美國念書的政大教授廖元豪今（15）日在臉書表示，這個例子可以給我們看到吵架、纏夾，與認真討論事情的差異。也可以看到，在台灣要批評政府政策，一個字都不能錯；但政府政策弄錯或聲明有誤，一點關係都沒有。

廖元豪澄清事實為，美國聯邦政府推出一個 Test to- Treat 的快速防疫方案：任何人若有症狀，直接到附近指定的診所或藥局，檢測為陽性且適合服藥，該診所或藥局就可以直接開藥。

這個方案很方便，你可以查詢附近的藥局，然後去檢測。如果陽性反應，他們會從 healthcare provider 處幫你取得處方籤，然後現場領藥。你也可以在家自行快篩，然後拿結果到這些指定場所（藥局），他們的healthcare provider評估過後也可以給藥。總之就是一條龍：檢測、診斷、給藥（治療）一口氣處理完畢，而且免費。

廖元豪直言，國民黨的新聞稿，要說的是「美國藥物很多、很方便，又免費，臺灣沒藥沒準備」；疾管署抓住「不用處方籤」這個點就一直打，然後說美國跟我們都「相同」。

廖元豪強調，國民黨的新聞稿也許錯了一處，但那是重點嗎？美國民眾就是無須先去就醫，而可以直接去藥局，然後就可以領藥，藥局會幫你弄到醫師處方籤。但我國疾管署的回應，讓「藥不夠」的問題就被忽略了！

廖元豪最後說，他過去居住地附近的藥局，要是覺得有症狀，的確可以直接去賣場藥局，檢測出陽性就拿藥。當然，藥劑師自己不能開藥，但這些單位都有合格可開處方的醫療人員。甚至可以在家中快篩後就拿結果去給他們評估，表示無須PCR吧！

（ 中時新聞網 丁世傑）

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