第四劑5/16開打 3類人優先 6大QA一次看

本土疫情持續升溫，疫情指揮中心為降低染疫後轉中重症風險，宣布65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫力不全及免疫力低下且病情穩定者等3類對象，可於接種第3劑間隔5個月後，施打第2次追加劑、即第4劑，並於明（16）日開打，初估有400萬人符合資格，6大QA一次看。

第四劑明日起開放三對象開打。圖／指揮中心提供）

一、誰可以打第四劑？

除65歲以上長者、長照機構住民外，滿18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者也可以施打，其中免疫不全及免疫力低下對象包括，目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療的癌症患者、器官移植患者／幹細胞移植患者、中度／嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、HIV陽性患者、目前正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化學治療或放射線治療者、其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者。

二、第四劑何時開打？

符合第二次追加劑接種間隔者，5月16日起可以施打。

三、與第三劑間隔時間要多久？

指揮中心建議，第三劑間隔滿5個月後，可打第四劑。

四、第四劑有哪些疫苗可選？

不論先前接種哪一廠牌疫苗，第四劑可選擇半劑量的莫德納、全劑量的輝瑞／BNT或高端疫苗。若有過敏等問題，也可選擇AZ，不過仍以mRNA疫苗或次單位蛋白疫苗為主。

五、第四劑可以到哪預約？

台北市宣布，每周二、三可上北市Covid-19疫苗預約系統，登記下一個星期疫苗注射。另外北市各醫療院所也有開設疫苗特別門診。

新北市則是有36家醫院、465間診所及29處衛生所提供施打，民眾可透過網路、電話預約或現場掛號。

六、接種第四劑後，該注意什麼？

指揮中心提醒，打疫苗後要多補充水分，若出現持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。

（ 中時新聞網 楊雅婷）

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