5/14疫情|本土+63,694 死亡+40

連兩天逾40死 今本土再破6萬例

中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增64,041例COVID-19確定病例，分別為63,964例本土個案及77例境外移入(63例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增40例死亡。

指揮中心表示，今日新增之63,964例本土病例，為30,451例男性，33,488例女性，25例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(21,336例)，臺北市(9,560例)，桃園市(9,482例)，臺中市(4,409例)，高雄市(3,766例)，台南市(2,627例)，基隆市(2,004例)，宜蘭縣(1,757例)，新竹縣(1,661例)，新竹市(1,243例)，彰化縣(1,128例)，屏東縣(1,107例)，花蓮縣(913例)，苗栗縣(649例)，雲林縣(634例)，臺東縣(426例)，南投縣(414例)，嘉義縣(398例)，嘉義市(215例)，金門縣(112例)，澎湖縣(108例)，連江縣(15例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為16例男性、24例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、38例具慢性病史、15例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月21日至5月12日，死亡日期介於5月5日至5月12日。

指揮中心說明，今日新增77例境外移入個案中，41例男性，36例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，感染國家均調查中，入境日介於今年5月12日至5月13日。

指揮中心統計，截至目前國內累計699,824例確診，分別為12,169例境外移入，687,601本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1,049例COVID-19死亡病例，其中1,034例本土，個案居住縣市分布為新北市503例、臺北市369例、基隆市46例、桃園市36例、彰化縣18例、新竹縣及臺中市各14例、宜蘭縣7例、花蓮縣及高雄市各5例、屏東縣4例、苗栗縣3例，雲林縣、南投縣、臺南市及臺東縣各2例，新竹市及嘉義縣各1例；另15例為境外移入。

（中時新聞網 何立雯、王嘉慶；中時 羅永銘、林周義）

疫情還沒到高峰 羅一鈞揭數字：每天10萬例

本土確診數連續3天破6萬例，對於接下來的疫情走向，中央流行疫情指揮中心代理發言人羅一鈞表示，目前已進入5月中旬，預估高峰可能落在20至30日間，快的話會在20日前後，晚一點則是月底，北中南不太一樣。

羅一鈞指出，北部較早爆發，但中南部最近也有病例數開始增多的狀況。他強調，大部分縣市仍處於高原期，這個周末過後還會再以數目、分區觀察，這都會影響後續的推估、判斷。

羅一鈞說，高峰期的低推估為10萬（單日）、中推估15萬、高推估20萬，「我們現在看來還沒到達低推估，因此未來高峰有可能是每日10萬人」，需要進一步觀察。

（中時 林周義；中時新聞網 王嘉慶）

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