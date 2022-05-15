5/15前瞻一周》本周國內外財經焦點

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台灣經濟研究院/2022年亞洲政經景氣展望研討會 (成長‧創新‧永續─預見亞洲經濟新局)

中經院、台大、金研院/中華財經趨勢研討會-當前臺灣人才供需缺口情勢及因應對策

清景麟教育基金會舉辦食農共好活動