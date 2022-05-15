5/15前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|5/16（一）
|勞動部公布最新無薪假統計
|5/17（二）
|工商時報與第一銀行合作舉辦「傳承．永續-家族信託2.0論壇」
央行公布4月銀行辦理人民幣業務統計
|5/18（三）
|台灣經濟研究院/2022年亞洲政經景氣展望研討會 (成長‧創新‧永續─預見亞洲經濟新局)
中經院、台大、金研院/中華財經趨勢研討會-當前臺灣人才供需缺口情勢及因應對策
清景麟教育基金會舉辦食農共好活動
|5/19（四）
|中區國稅局記者會
瑞銀集團贊助第三屆台北當代藝術博覽會開幕
|5/20（五）
|經濟部公布4月外銷訂單
央行公布第一季國際收支
國際財經焦點
|5/16（一）
|日本4月生產者物價指數（PPI）、機械工具訂單
歐元區3月貿易平衡
美國5月紐約帝國州製造業指數
|5/17（二）
|澳洲央行5月貨幣政策會議備忘錄
英國3月失業率
義大利4月通膨率，3月貿易平衡
歐元區Q1國內生產毛額（GDP）
法國Q1失業率
美國5月NAHB房市指數，4月零售額、工業生產、產能使用率，3月企業庫存
|5/18（三）
|日本5月路透短觀指數，Q1 GDP，3月工業生產、產能使用率
澳洲4月Westpac領先指數，Q1薪資物價指數
歐元區、加拿大4月通膨率、新車註冊
英國4月通膨率、PPI、零售物價指數，Q1勞工生產力
美國5月MBA房貸市場指數、上周30年期固定房貸利率，4月房屋開工、營建許可，上周原油存庫
|5/19（四）
|日本4月進出口、貿易平衡，3月機械訂單
澳洲4月失業率
歐元區3月經常帳
加拿大4月原物料價格指數
美國上周初領失業救濟金人數，5月費城Fed製造業指數，4月成屋銷售
|5/20（五）
|韓國4月PPI
日本4月通膨率
澳洲5月消費者通膨預期
德國5月綜合採購經理人指數（PMI）初值，4月PPI
英國4月零售額
歐元區5月消費者信心指數初值
陸港澳焦點
|5/16（一）
|4月社會消費品零售總額、城鎮固定資產投資、房地產開發投資、規模以上工業增加值、失業率
港股京東公布第一季財報
美股中概股搜狐公布第一季財報
|5/17（二）
|美股中概股騰訊音樂、虎牙直播公布第一季財報
|5/18（三）
|港股騰訊公布第一季財報
|5/19（四）
|4月Swift人民幣在全球支付中占比
港股小米公布第一季財報
香港2月～4月失業及就業不足統計
|5/20（五）
|5月貸款市場報價利率（LPR）
台股一周焦點
|5/16（一）
|股東會
|燦坤、德微、達亞
|5/16（一）
|法說會
|勤誠、貿聯-KY、樂迦再生、望隼、騰雲
|5/17（二）
|股東會
|台中銀、致振、亞電、牧東
|5/17（二）
|除息
|巨騰-DR
|5/17（二）
|法說會
|維田、樺漢、華夏
|5/18（三）
|股東會
|南港、茂矽、易發
|5/18（三）
|法說會
|IET-KY、聚積、M31
|5/19（四）
|股東會
|八貫、創意、信義
|5/19（四）
|除息
|長聖
|5/19（四）
|法說會
|大學光、崇越電通、長科*
|5/20（五）
|股東會
|東元、東鹼、光寶科、慧洋-KY、富邦媒、中租-KY、文曄
|5/20（五）
|法說會
|台聚、上詮、耕興、普萊德
|5/20（五）
|新股買賣
|鈺鎧、鼎基