5/15前瞻一周》本周國內外財經焦點

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國內財經焦點

5/16（一） 勞動部公布最新無薪假統計
5/17（二） 工商時報與第一銀行合作舉辦「傳承．永續-家族信託2.0論壇」
央行公布4月銀行辦理人民幣業務統計
5/18（三）台灣經濟研究院/2022年亞洲政經景氣展望研討會 (成長‧創新‧永續─預見亞洲經濟新局)
中經院、台大、金研院/中華財經趨勢研討會-當前臺灣人才供需缺口情勢及因應對策
清景麟教育基金會舉辦食農共好活動
5/19（四） 中區國稅局記者會
瑞銀集團贊助第三屆台北當代藝術博覽會開幕
5/20（五）經濟部公布4月外銷訂單
央行公布第一季國際收支

國際財經焦點

5/16（一）日本4月生產者物價指數（PPI）、機械工具訂單
歐元區3月貿易平衡
美國5月紐約帝國州製造業指數
5/17（二）澳洲央行5月貨幣政策會議備忘錄
英國3月失業率
義大利4月通膨率，3月貿易平衡
歐元區Q1國內生產毛額（GDP）
法國Q1失業率
美國5月NAHB房市指數，4月零售額、工業生產、產能使用率，3月企業庫存
5/18（三）日本5月路透短觀指數，Q1 GDP，3月工業生產、產能使用率
澳洲4月Westpac領先指數，Q1薪資物價指數
歐元區、加拿大4月通膨率、新車註冊
英國4月通膨率、PPI、零售物價指數，Q1勞工生產力
美國5月MBA房貸市場指數、上周30年期固定房貸利率，4月房屋開工、營建許可，上周原油存庫
5/19（四）日本4月進出口、貿易平衡，3月機械訂單
澳洲4月失業率
歐元區3月經常帳
加拿大4月原物料價格指數
美國上周初領失業救濟金人數，5月費城Fed製造業指數，4月成屋銷售
5/20（五）韓國4月PPI
日本4月通膨率
澳洲5月消費者通膨預期
德國5月綜合採購經理人指數（PMI）初值，4月PPI
英國4月零售額
歐元區5月消費者信心指數初值

陸港澳焦點

5/16（一） 4月社會消費品零售總額、城鎮固定資產投資、房地產開發投資、規模以上工業增加值、失業率
港股京東公布第一季財報
美股中概股搜狐公布第一季財報
5/17（二）美股中概股騰訊音樂、虎牙直播公布第一季財報
5/18（三）港股騰訊公布第一季財報
5/19（四） 4月Swift人民幣在全球支付中占比
港股小米公布第一季財報
香港2月～4月失業及就業不足統計
5/20（五） 5月貸款市場報價利率（LPR）

台股一周焦點

5/16（一） 股東會燦坤、德微、達亞
5/16（一） 法說會勤誠、貿聯-KY、樂迦再生、望隼、騰雲
5/17（二） 股東會台中銀、致振、亞電、牧東
5/17（二） 除息巨騰-DR
5/17（二） 法說會維田、樺漢、華夏
5/18（三） 股東會南港、茂矽、易發
5/18（三） 法說會IET-KY、聚積、M31
5/19（四） 股東會八貫、創意、信義
5/19（四） 除息長聖
5/19（四） 法說會大學光、崇越電通、長科*
5/20（五） 股東會東元、東鹼、光寶科、慧洋-KY、富邦媒、中租-KY、文曄
5/20（五） 法說會台聚、上詮、耕興、普萊德
5/20（五） 新股買賣鈺鎧、鼎基
工商時報 數位編輯