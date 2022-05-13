快篩預算僅5千萬？指揮中心說分明

中央流行疫情指揮中心今（13）日澄清說明，有關立法委員於社群網路上指稱「防護面罩預算63.9億，快篩預算僅5264萬」，查該資料係特別預算之防疫物資項下截至「2022年3月31日」累計執行數（付款數），其中項目「防護面罩」含括一般醫用口罩、外科口罩、N95口罩及可掀式、拋棄式面罩等用於臉部之防護物品。至於「快篩預算僅5264萬」，該金額係3月31日前已支付快篩試劑款項，目前徵用及採購之「快篩試劑」金額尚未計入，相關預算衛生福利部每月均將辦理情形表公布於官網供大眾檢視。

指揮中心表示，截至本（111）年3月底預算執行，5千餘萬元快篩試劑支出項目包括：社區診所定點監測、國際機場特定高風險工作人員監視計畫、發放入境旅客居檢所需、桃園自貿園區群聚事件採檢等。因應疫情急遽變化，政策滾動式調整，指揮中心將視COVID-19疫情防治及全民需求，持續採購相關防疫物資。

指揮中心重申，有關疫情相關資訊及政策，均會由指揮中心統一對外公布，勿輕信社群軟體流傳消息，以免自身權益受損。另提醒民眾，防疫相關資訊應以官方資訊發布內容為主，若對訊息有疑問，可至政府部門官方網站查詢（如衛生福利部、經濟部、外交部、經濟部、內政部等），收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播。詳情請上官網查詢（http://at.cdc.tw/Q7S2Vt）。

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