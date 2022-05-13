5/13疫情｜本土+64,972 死亡+41今年新高

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增65,011例COVID-19確定病例，分別為64,972例本土個案及39例境外移入（34例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增41例死亡，創今年新高。

指揮中心表示，今日新增之64,972例本土病例，為30,657例男性、34,292例女性、23例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市（22,483例）、臺北市（11,613例）、桃園市（9,434例）、臺中市（3,708例）、高雄市（3,664例）、臺南市（2,357例）、基隆市（2,036例）、新竹縣（1,626例）、宜蘭縣（1,425例）、彰化縣（1,169例）、屏東縣（1,154例）、花蓮縣（1,008例）、苗栗縣（742例）、雲林縣（580例）、新竹市（579例）、臺東縣（348例）、南投縣（317例）、嘉義縣（314例）、嘉義市（228例）、澎湖縣（104例）、金門縣（65例）、連江縣（18例），相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增41例本土病例死亡個案，為18例男性、23例女性，年齡介於50多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、40例具慢性病史、21例無疫苗接種。確診日介於今（2022）年4月8日至5月10日，死亡日期介於5月2日至5月10日。

指揮中心說明，今日新增39例境外移入個案中，18例男性、21例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，感染國家均調查中，入境日介於今年5月11日至5月12日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,374,088例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含8,739,409例排除），其中635,870例確診，分別為12,092例境外移入、623,724例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1,009例COVID-19死亡病例，其中994例本土，個案居住縣市分布為新北市483例、臺北市360例、基隆市44例、桃園市36例、彰化縣16例、新竹縣14例、臺中市11例、宜蘭縣6例、花蓮縣5例、屏東縣4例、苗栗縣3例、高雄市、雲林縣、南投縣、臺南市及臺東縣各2例、新竹市及嘉義縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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