快篩鋪貨八大通路救急 經部：3成未售出

考量疫情發展，國人對家用快篩需求快速增加，為讓有急用的民眾可以更快、更方便購買快篩，經濟部協調國內的八大通路，從9日開始，於疫情發展較快的北北基桃四縣市販售快篩，據最新統計，昨（12）日銷售比例降至69.86％，有急用的民眾可以多加使用。

另外，經濟部強調，政府會視販售情況及各地需求，目前是先供給疫情發展較快的北北基桃地區，後續也會視販售情況及各地因疫情產生的需求，適時鋪貨至其他地區販賣，請民眾多加利用。

經濟部表示，在行政院沈榮津副院長協調下，經濟部與衛福部合作，協助快篩試劑廠商出貨到包括統一超商（7-ELEVEN）、全家、萊爾富、OK等四大超商，以及屈臣氏、康是美、全聯、美聯社等通路，目前販售的試劑為知名品牌「亞培」的家用快篩試劑，以每人限購一劑的方式，每天補貨的方式，讓更多人可以買到快篩。

經濟部指出，9日開賣後，於當日下午近傍晚時，已經銷售一空；10日上午補貨持續銷售，各通路回報銷售比例達到90.99％、代表仍有3萬3,224劑未售出；11日全日銷售比例則是81.94％，剩下9萬9,851劑未售出。

直到12日為至，銷售比例則是69.86％，剩下21萬1,062劑未售出，經濟部解釋，這代表除少數熱點門市外，絕大多數通路都還有快篩，共有約21萬劑存貨，再加上每日配售量，目前北北基桃的八大通路門市，尚有46.8萬劑快篩，可供急用民眾購買使用。

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