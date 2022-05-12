全面開放快篩陽即確診？陳時中：討論後定案

疫情指揮中心12日公布新增65,385例本土個案，新北市最多突破2萬例，市長侯友宜向中央喊話，疫情海嘯來襲，希望全面開放快篩陽等同確診。而國內首款食藥署核准唾液快篩也正式開賣，中心發言人莊人祥表示，居隔、居家檢疫、自主防疫三類民眾，使用EUA核准唾液快篩陽性，可做為判斷確診依據。

疫情持續攀升，國內確診突破6.5萬例，朝7萬大關邁進，雖然12日起，三類對象快篩陽性只要經醫生視訊確認就視同確診，但仍有很多民眾有PCR需求。

能否再擴大適用對象，指揮官陳時中說，不反對但有法律及用藥仿單（Off Label Use）問題，若只是快篩，畢竟現在還有7％～15％偽陽性，怕將來仿單會有法律問題。會召開專家會議討論。

另為讓有重症風險因子（如：癌症、糖尿病等）且有使用Paxlovid口服藥需求的民眾，及早獲得治療，醫療應變組副組長羅一鈞宣布，可由親友持確診者健保卡跟確診證明代為看診。民眾需事先至有配藥物124家醫院防疫門診掛號，且須經醫師評估適宜才可領藥。

衛福部也在行政院會指出，近一周（5月5日到11日）本土案例新增302,754例，較前一周（4月28日到5月4日）明顯上升，進入廣泛社區流行，病數持續快速增加。疾管署長周志浩示警，還沒有到最高峰，未來中重症人數還會增加。

9日起，北北基桃四大超商與連鎖藥妝等八大通路，已全面開賣快篩試劑。開賣首日的銷售率達100％、10日90.99％、11日81.94％，行政院表示，會視快篩試劑在八大通路販售情形及各地需求，適時鋪貨至通路販賣。

至於藥局實名制快篩試劑部分，蘇揆要求，5月底及6月進口的快篩試劑，應盡可能提前交貨，讓每間藥局配發的數量再增加。