楊金龍示警 台灣今年經濟成長難保4

中央銀行總裁楊金龍12日在立法院財委會專題報告時指出，由於美國加速升息抗通膨、俄烏戰爭未解、大陸封城衝擊供應鏈，全球經濟下半年將明顯受影響，台灣也無法置身事外，預測機構下修台灣今年經濟成長率至3.6～3.8％，代表可能無法「保四」，也預示央行3月發布的經濟成長預測4.05％，6月下修機率高。

楊金龍表示，今年以來台灣經濟表現仍佳，出口維持暢旺不變，年第一季經濟成長率估計有3.06％，且至4月止的出口、投資和消費表現也不錯，第二季動能也將延續，即上半年預料都會很好，不至於出現停滯；但下半年將難免受到全球經濟趨緩的拖累。

根據S&P Global Market Intelligence預測，今年主要經濟體經濟成長將放緩，明年除大陸外，其他主要經濟體經濟成長率也續降，台灣是小型開放經濟體，也將受到全球連動而放緩。

央行3月時預估今年經濟成長還有4％以上，楊金龍說，「6月會有新的預測數據」，目前相關資料慢慢在回收，且接下來5月、6月也會有變化，屆時將再做判斷調整。

楊金龍指出，對於國際貨幣基金（IMF）下調台灣今年經濟成長率至僅3.2％，根據長期以來的經驗，IMF的經濟成長預測往往比較保守，常有低估的情況，若以其他預測機構的數據來看，大多下修台灣今年經濟成長率為3.6～3.8％，也代表今年經濟成長率有可能「不保四」。

楊金龍強調，全球經濟展望下半年不如上半年，主要是美國因應通膨居高，加速升息及啟動縮表，及俄烏戰爭目前還沒有緩解，加上大陸因疫情封城不利全球供應鏈，均對經濟有負面衝擊。尤其是大陸及台灣疫情嚴峻，造成大陸台廠無法正常出貨，且台灣內需消費受影響，均對下半年經濟成長形成壓力。

另針對國際政經情勢瞬息萬變，如近二年多來包括疫情衝擊經濟、戰爭引發通膨衝高，經濟成長趨緩，甚至有衰退之虞，立委提案指出，全球主要央行每年決策會議多數有6～8次，但「中央銀行理監事會會議規則」從1935年制訂以來，會議頻率都未曾檢討，現行每年僅4次例行理事會，請央行評估增加開會次數的利弊分析，兩個月內送交財委會。