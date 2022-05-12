陸新冠康復者追蹤報告 2年後還有這些症狀

隨著新冠肺炎疫情的持續，越來越多臨床與研究表明，對相當大比例的康復者器官、系統產生長期影響。大陸團隊12日在《柳葉刀呼吸醫學》線上發表最新研究，追蹤2020年數月間武漢金銀潭醫院的1119名感染出院者的健康變化，總結指出，直至感染2年後，仍有55％康復者表示過至少一種後遺症。

大陸研究團隊說明，無論最初疾病嚴重程度如何，出院患者的身心健康隨著時間都有改善，多數人2年內重返工作崗位。但症狀性後遺症的負擔仍高，受調者2年後健康狀況明顯低於普通人群，約一半在2年內出現長新冠（long COVID）症狀，且生活品質低於沒有長新冠症狀的人。

據澎湃新聞報導，過去全球類似的研究主要有隨訪時間相對短、都不超過1年，且缺乏與普通人群比較等情形。大陸這項全球至今最長的新冠患者隨訪研究，是由中日友好醫院教授曹彬、中國醫學科學院北京協和醫學教授王健偉所率領的團隊完成，題目為「COVID-19患者住院治療後2年的健康結局：一項縱向佇列研究」。

該研究受調對象是2020年1月7日至5月29日期間，從武漢金銀潭醫院的新冠肺炎出院患者中所挑選，最終有1119人在感染後2年接受面對面訪談。隨訪時間包括6個月、12個月和2年。

透過該研究顯示，在最初發病6個月後，有68％受調者表示過至少有一種後遺症，直到感染2年後，該比例下降但仍有55％。

該研究也顯示，在發病2年後出院患者的健康狀況通常比普通人群差，有31％表示疲勞或肌肉無力、31％表示睡眠困難。對比非新冠肺炎受調者，出現相關症狀的比例分別為5％、14％。另外有約13％康復者表示出現一些其他症狀如關節疼痛、心悸、頭暈和頭痛。

曹彬表示，透過研究結果表明，對一定比例的新冠肺炎的出院康復者來說，雖然可能已清除最初感染，但需要2年多的時間才能完全康復，特別是那些有長新冠症狀的人，因此進一步探索康復計畫對恢復至關重要。

（ 旺報 吳泓勳）