5/12疫情｜本土＋65,385 境外＋61

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增65,446例COVID-19確定病例，分別為65,385例本土個案及61例境外移入（40例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增17例死亡。

指揮中心表示，今日新增之65,385例本土病例，為31,102例男性、34,146例女性、137例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市（23,788例）、臺北市（10,751例）、桃園市（10,039例）、臺中市（3,830例）、高雄市（3,261例）、臺南市（2,332例）、基隆市（1,876例）、新竹縣（1,348例）、花蓮縣（1,259例）、宜蘭縣（1,186例）、屏東縣（1,061例）、彰化縣（1,000例）、新竹市（851例）、苗栗縣（760例）、雲林縣（613例）、臺東縣（392例）、嘉義縣（362例）、南投縣（354例）、嘉義市（172例）、金門縣（78例）、澎湖縣（67例）、連江縣（5例），相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增17例本土病例死亡個案，為9例男性、8例女性，年齡介於60多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、15例具慢性病史、6例無疫苗接種。確診日介於今（2022）年4月29日至5月9日，死亡日期介於5月5日至5月10日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增61例境外移入個案中，25例男性、36例女性，年齡介於10多歲至70多歲，感染國家為美國6例、調查中55例，入境日介於今年3月16日至5月11日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,284,358例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含8,712,480例排除），其中570,870例確診，分別為12,052例境外移入、558,764例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計968例COVID-19死亡病例，其中953例本土，個案居住縣市分布為新北市463例、臺北市346例、基隆市41例、桃園市36例、彰化縣16例、新竹縣14例、臺中市7例、宜蘭縣6例、花蓮縣5例、屏東縣4例、苗栗縣3例、高雄市、雲林縣、南投縣、臺南市及臺東縣各2例、新竹市及嘉義縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。