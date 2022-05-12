本土1周爆逾30萬例 衛福部:還沒到最高峰

本土疫情持續嚴峻，昨（11）日單日新增5.7萬例。衛福部今（12）日在行政院會陳報「COVID-19疫情現況及應處作為」報告，衛福部報告指出，近一周（5月5日到11日）本土案例新增302,754例，較前一周（4月28日到5月4日）新增124,403例明顯上升，進入廣泛社區流行，病數持續快速增加。疾管署長周志浩示警，還沒有到最高峰。

周志浩在行政院會後記者會簡報時指出，國際疫情整體趨緩，但數字可能會被低估，很多國家不做檢驗，實際危險比數字呈現的大。周志浩說，上周我國增加30萬本土病例，算是蠻快的，且還沒有到最高峰。今年本土病例累計42萬，中重症894人，其中98名死亡，占千分之二。因為是落後指標，所以未來中重症人數還是會增加。

衛福部新聞稿表示，目前全球疫情持續趨緩，國內病例及中重症個案則仍在上升，預估高峰會落於5月中下旬，請各部會務必加強跨部會及與地方政府之協調溝通，共同實施相關應變作為及配套措施，以使疫情早日趨於穩定。

衛福部說，為強化防疫量能，自今日起，居家隔離/檢疫、自主防疫對象快篩陽性並經遠端醫療確認即為確診，以維持病例監測及採檢量能；居家照護者距發病日/採檢日達7天，無須採檢即可解隔，入住醫院、集檢所、防疫旅館者及中重症住院患者解隔條件亦已放寬；同時調整密切接觸者匡列，改以重點疫調、最小匡列為原則，並取消居隔電子圍籬。

另擴大篩檢網路，除開放全國704家社區定點診所醫師診斷後發給快篩、增設指定社區採檢院所達387處外，另有190家基層醫療院所加入提供快篩陽性者PCR採檢服務，以分流篩檢作業。

衛福部說，口服抗病毒藥物方面，已簡化開立表單及領用藥物流程，並增設配置點（核心藥局自57家增加至2,400家），提升藥物取得可近性；住宿型長照機構確診者之密切接觸者，快篩陽性即可投藥治療。

另為降低孕婦中重症風險，將懷孕增列入Paxlovid適用條件中，臨床醫師經評估效益大於風險，可經充分告知且獲同意後使用。

快篩試劑整備方面，衛福部說，實名制預計徵用1億4,500萬劑，依時程於全國4,886家藥局及79家偏鄉衛生所販售，公費篩檢政策所需劑數5月底前可供應8,570萬劑，目前北北基桃地區民眾亦透可過零售通路及藥妝店購買。

衛福部呼籲，國內防疫現正邁向與病毒共存的最後一戰，政府將持續因應疫情現況推動及檢討防疫策略，國人亦須同心協力，增強防疫韌性，攜手度過疫情，早日進入正常生活。

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