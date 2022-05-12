3類人今起快篩陽=確診 8大QA一次看

本土疫情持續燒，今起居家隔離、自主防疫與居家檢疫者「快篩陽性即確診」，其中自主防疫者為密切接觸者採用「居隔3＋4」新制度，居家隔離滿3天，且快篩陰性以後，第4天起即轉變成自主防疫者。而快篩陽性該怎麼辦？常見8個問題，供民眾參考。

一、快篩陽性即確診人人適用？

快篩陽性等於確診不是所有人都適用，只有染疫可能性較高的3類人才予以適用。

今起3類人快篩陽性即確診。圖／雲林縣政府提供

二、哪些人快篩陽性等於確診？

居家隔離、自主防疫與居家檢疫者今起快篩陽性，只要經醫事人員遠距視訊確認就等於確診，不用再外出做PCR複檢。

三、快篩陽性以後要怎麼通報？

居隔、居檢與自主防疫者快篩陽性可透過遠距門診醫療或請當地衛生局安排視訊看診，請醫師線上看診評估快篩陽性的結果，如果評估結果雙方達成共識，那就會由醫師所屬的單位通報。

居家隔離、自主防疫、居家檢疫者快篩陽性通報流程。圖／指揮中心提供

四、線上評估結果前要準備啥？

將快篩陽性的試劑寫上姓名與日期，並和健保卡拍照，在視訊診療時把照片上傳。

五、與醫師評估的結果無共識？

如果個案與醫師評估的結果無法達成共識，可通知地方衛生局安排PCR採檢。

六、一般民眾快篩陽性怎麼辦？

一般民眾快篩陽性後，先把試劑密封包好，自行開車、騎車或步行前往篩檢站驗PCR。

七、PCR確診以後需要做什麼？

接到確診通知以後，請主動連繫密切接觸者，讓他們自我隔離，並填寫疾管署通知簡訊中「自主回報疫調系統」的連結或是到「健康存摺」裡面確認填寫，最後在到社交距離App中上傳隨機ID，讓相關接觸者可以收到提醒。

八、確診以後身體不舒服怎辦？

採取輕症居家照護的個案，可透過「健康益友App」線上看診，若醫師有開藥，1900家協助送藥的藥局可以去領藥送到府上。但成人若出現呼吸困難、持續胸痛、意識不清，皮膚／嘴唇／指甲發青、心跳每分鐘超過100下、無法喝水進食或服藥及過去24小時尿量明顯減少等7警示症狀應盡快就醫。

兒童居家照護期間，若出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗等7大症狀，應立即撥打119或緊急自行就醫。

（ 中時新聞網 何立雯 、中時、 張鎧乙）

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