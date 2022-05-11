即日起至6月30日 限量開放國人自購進口快篩

為滿足民眾防疫需求，指揮中心11日宣布，即日起至6月底前，民眾可從國外（含中國大陸）輸入自用新冠病毒檢驗試劑，無需繳費也不用申請專案核准，不限EUA核准產品，直接由海關放行，每人限購一次不超過100劑。

另居家隔離、居家檢疫、自主防疫三類民眾，快篩陽性，要透過視訊診療、給醫生評估結果確診，也自12日起正式上路。

指揮中心11日公布新增本土病例為57,188例，指揮官陳時中指出，目前不會加強社會管制，因現在疫情沒有暴衝跡象，而人民自主防疫作為，加上疫苗及自然感染等屏障，對防疫有一定效果。

台大兒童醫院主治醫師李秉穎在民進黨中常會進行專案報告指出，各國解封後確診數都有上升，到確診數高峰大約需要1至1.5個月，疫情則會持續3至4個月，這波疫情是從四月上旬開始，推估到5月中下旬會到高峰，7、8月時回復到4月上旬前水準。而亞洲國家戴口罩比例較高，傳播速度較慢，高峰數量比較低，時間會持續久一點。

而快篩陽視為確診12日上路，陳時中強調，居隔、居檢、自主防疫三類人快篩陽性後，要透過視訊診療、給醫生評估快篩陽性結果，若民眾與醫師有共識會由健保卡或法傳系統通報後即為確診，不需經PCR採檢；若沒有共識將由衛生局安排PCR採檢。他提醒快篩陽性民眾，要在卡匣上寫上姓名及檢測日期，且拍照、上傳，並在視訊時出示。

至於保險認證問題，陳時中說，「保險認證是保險業的事，不是指揮中心的事」。北市府則規定，民眾要準備剪刀，在診療後將卡匣剪斷或折毀。

另輝瑞BNT疫苗抵台時間遲延了，原訂77.76萬劑兒童劑型疫苗12日抵台，將延後至16日，5～11歲兒童的開打時間可能會比原先估計20日更晚。

此外，美國將於12日舉辦第二屆線上全球新冠肺炎高峰會，由美國總統拜登親自主持，我方由前副總統陳建仁出席，他在錄影致詞表示，自2020年4月起，台灣已為全球80多國提供超過7,000萬美元醫療器材，未來將再捐贈150萬美元，以提升疫苗覆蓋率，也將為有需要國家提供醫療口罩、PCR 檢測儀器、製氧機及其他防疫物資。他強調，「台灣模式」向世界證明，現代民主國家可以秉持公開透明並運用科技對抗疫情。