前四月總稅收 同期新高

財政部11日公布4月稅收統計指出，上市櫃企業去年獲利創新高，挹注今年1～4月總稅收規模達6,179億元，創下歷年同期新猷，年增率為3％，以所得稅為最大成長關鍵。不過，4月單月稅收僅年增1.9％呈現小幅成長態勢。

財政部統計處副處長陳玉豐指出，雖然4月還未到所得稅申報季節，但今年營所稅、綜所稅已提前大幅成長近兩成，主要是上市櫃公司年初慷慨發放年終獎金，進而挹注所得稅扣繳稅款，另還有近年適用延分期與個人買賣不動產落入房地合一新制等稅款陸續進帳。

陳玉豐表示，今年1～4月我國包括總稅收、關稅（429億元）、綜所稅（1,352億元）、營所稅（162億元）、房屋稅（35億元）、契稅（57億元）等，皆創歷年同期新高。

1～4月關稅稅收年增1.5％，主要原因為全球原物料價格居於高檔，因此進口調製食品、機械及電機設備、化學品等稅額增加，進而超過我國大宗物資降稅的稅損。

而1～4月契稅稅收也同樣小幅成長1.8％，為部分縣市有新成屋的交屋潮。至於1～4月房屋稅收則年增一成，關鍵是近年地方縣市清查房屋稅籍以補稅，加上財政部督促適度提高房屋稅基，有利稅收成長，估5月房屋稅開徵季有望維持正成長態勢。

另我國4月總稅收為1,352億元、年增1.9％，為小幅成長態勢，為營所稅與綜所稅增加，還有貨物稅衰退等因素交互影響。

展望全年稅收，隨地緣政治、疫情因素，財政部從年初的「樂觀以對」轉為「保守看待」，主因按金管會統計，上市櫃公司2021年合併營收40.91兆元、獲利4.29兆元皆創歷年最佳，原本財政部樂觀看待報稅季進帳所得稅收，但報稅申報季因疫情延長，還有全球景氣詭譎多變，財政部轉趨保守。

近期俄烏戰爭持續延燒，首當其衝的就是部分原物料輸出受阻，導致供應鏈斷鏈，如歐洲車廠表態下半年車市供應急凍。而中國大陸疫情，如上海4月分階段封城影響其需求，也連帶抑制消費力道。

另台灣面臨類似情況，我國本土疫情在11日達5.7萬例創新高，因確診受隔離者眾多，近期實體消費行為也有降溫情況，估我國產銷類稅收包括營業稅、貨物稅等首當其衝，財政部認為需持續留意第二季批發零售業統計概況。