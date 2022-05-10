Q1實質經常性薪資 倒退嚕

主計總處10日公布薪資統計指出，雖然今年首季經常性薪資年增2.71％，創下2001年以來同期最高，但由於薪資增幅追不上物價漲幅，使得首季「實質經常性薪資」年減0.1％，為近六年同期首度負成長，反映國人實質購買力呈現下滑。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，隨著基本工資調升，加上部分廠商營運狀況佳也有調薪，3月經常性薪資連續第六個月年增率逾2％，以季資料而言，首季（Q1）經常性薪資年增率2.71％，為2001年以來同期最高，而總薪資年增率3.04％，也是2019年以來同期最高增幅，薪資成長情況不錯。

陳惠欣解釋，自2000年以來經常性薪資增幅較緩，相較之下，今年首季增幅達2.71％，是近23年同期最高，不過，由於首季通膨率達2.81％，在物價漲幅超過經常性薪資增幅的情況下，首季「實質經常性薪資」反而出現0.1％的負成長，這是2017年以來同季的首次負成長。

主計總處官員表示，實質經常性薪資增幅等於名目經常性薪資（即經常性薪資）增幅減物價漲幅。今年首季實質經常性薪資負成長，反映的是實質購買力的下滑。不過，若觀察實質總薪資，由於近來非經常性薪資略增，因此首季仍有0.22％正成長。

在被詢及去年經濟不錯，是否會在今年出現加薪潮？陳惠欣表示，這要等「事業人力僱用狀況調查」於5月26日公布後才會比較明朗。

首季勞動市場除了深受通膨影響，去年五月以來疫情的衝擊仍在，陳惠欣指出，Q1受僱人數就比去年同期少了4,000人，雖然製造業受惠於國際景氣僱用人數持續增加，但批發零售業、藝術及休閒娛樂業比去年同期依舊大減9,000人、1.1萬人，其他服務業（美容美髮、按摩等行業）也減了7,000人，顯示疫情對內需型服務業的影響仍未消失。

近月疫情升溫，對勞動市場的影響會有多大？陳惠欣表示，如果大家能如常的生活，相信影響不會太大，但究竟會帶來多大的影響，仍待4、5月的調查資料出來後，才會比較清楚。