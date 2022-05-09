本土新冠疫情 指揮中心：7月中旬後 降至第四類法定傳染病

國內確診數連兩天下降，疫情指揮中心指揮官陳時中9日預估，國內高峰期落在5月20日至6月10日左右，7月時會往下走，屆時醫療量能比較充足，「開放邊境會比較適合」，到7月中下旬新冠疫情有機會從「第5類傳染病」降至「第4類傳染病」。

降級後，陳時中指出，由於第五類和第四類有很大的不同，「第五類是強烈、強制的管制，第四類就是一般管制」，第四類法定傳染病將不再針對確診者強制約束管理，也因此很難再公布確診數目，因為可能就沒有蒐集資料。

9日新增40,263例本土、12例死亡，確診人數較前一天減少9％，且連兩天下降，陳時中指出，確診數下降恐是假期效應，因此需再觀察兩天，高峰期還沒到，預估會在5月20日到6月10日左右出現。

陳時中預估7月時疫情會往下走，醫療量能比較充足，屆時就會開放邊境，放寬入境檢疫。他說，現在沒有開放邊境是因為要保留「醫療量能」，入境居家檢疫仍維持7+7，未比照居家隔離3+4，也正是因為這個考量。

7月疫情往下走時，口罩禁令也可望進一步開放，陳時中說，7月時拿下口罩機會很高，但是，還是希望不要放太快，戶外、空曠場所可以先慢慢放寬。

他並鬆口，當7月疫情往下走時，會考慮將新冠疫情從第五類法定傳染病降為第四類，陳時中指出，等這一波疫情看到高點出現後就會逐步規畫、準備，時間點有機會落在7月中。

依據《傳染病防治法》第五類與第四類的差別在，第五類確診者必須在24小時內通報，但第四類並不限24小時內，但不管是第四類或第五類傳染病都可在必要時在指定隔離治療機構施行隔離治療。

此外，第五類確診者若違反相關規定會有罰則，例如確診者或居隔者趴趴走就會被罰鍰，且嚴重還有刑罰規定；但第四類並無罰則，至於疫苗、藥物是否由公費提供，則與類別較無關聯。

此外，金管會擬以「數位新冠病毒健康證明」替代醫生診斷書作為防疫險理賠審核文件，以防止身份造假，指揮中心9日晚公布增列身份證顯示，10日上路。發言人莊人祥也表示，因應民眾反映，台灣「數位新冠病毒健康證明」系統將增加顯示身分證字號資料需求，於10日上午8時完成版本更新。