疫情燒 國道客運量暴跌三成

不敵疫情，國道客運業者載客量呈現血崩式下滑，不少業者醞釀停駛部分虧損嚴重的路線。交長王國材9日指出，疫情期間國道客運運量降三成，已將貸款上限從5億提高到10億，並於5月17日找業者座談，協助優化路線等，給予最大協助。

根據交通部統計，2020年客運量（含公路客運和國道客運），有1億0165萬人次，2021年剩下6,831萬人次，差了3,000多萬人；2022年截至2月，僅1,071萬人次搭乘，也比2021年同期降300多萬人次，呈現血崩式下滑。

立委陳素月質詢時擔心，疫情對大眾運輸衝擊很大，恐怕好幾家客運業者都擬局部停駛。立委許淑華也說，業者都說沒有一條路線不虧損，若面臨倒閉潮，政府也會相當頭疼。

王國材9日出席立法院交委會指出，國光、統聯、首都都有提出國道客運困境，業者最急的是貸款上限，一個月前就請公路總局協助，經濟部也同意貸款額度從5億到10億，短期應可度過。

王國材說，疫情期間國道客運運量降三成，希望透過路線優化，還有派遣方式調整，像是北高載客量不高就會採聯合派遣，5月17日跟業者座談，給予最高協助。

公路總局長陳文瑞也說，疫情期間政府都有對業者補貼，包含防疫物資、營運物資等，客運業者也免繳汽燃費、牌照稅。

陳文瑞說，因應載客量低，減低營運成本，整個路線會優化檢討，像是大車變小車，讓營運更有效率。針對客運業者跟地方客運會有些競合，也已跟地方政府共同研議，讓營運型態重新調整。

此外，6月3～5日是端午連假，為方便訂票，雙鐵通常一個月前就會宣布疏運計畫及開放加班車訂票。不過目前僅有台灣高鐵宣布加開39班次，台鐵罕見未公布。對此，台鐵局長杜微9日鬆口，由於目前端午訂票率僅三成五，假如訂票率維持較低水準，就不會開加班車。