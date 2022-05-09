台灣史上最旺4月 出口值414.6億美元

史上最旺4月來了！財政部9日指出，受惠於全球高階晶片需求不減與傳產價量齊揚，今年我國4月出口規模約414.6億美元創歷年單月第三高，超越去年4月出口值349億美元，寫下史上最旺4月紀錄，而年增率為18.8％，優於預期，寫下連22紅佳績。

財政部表示，連22月正成長是歷年出口正成長第二長周期，僅次金融海嘯後2010年11月～2012年12月連續26個月正成長情況，今年9月有望挑戰紀錄。

展望5月出口態勢，財政部統計處長蔡美娜表示，5月工作天數較去年同月多1天，加上半導體業訂單暢旺，出口規模估計約419～430億美元，有望創下歷年單月次高（僅次今年3月435億美元）與歷年最強5月紀錄，而出口年增率有望維持雙位數成長，約為12～16％，可望連23紅。她也估計，我國上半年進出口規模有望再創歷年同期新高水準。

財政部統計處長蔡美娜指出，以往4月受清明連假影響，多為春節以外的淡月，但今年我國受惠於5G、物聯網、車用電子等新興科技商機升溫，與此同時，國際企業客戶為確保供貨順暢，持續進口台灣製產的晶片。

另部分缺料瓶頸緩解及遞延出貨挹注，加上原物料價格處於高檔，導致傳產貨品出口價量同步上升。蔡美娜表示，今年4月出口可說是淡季不淡。累計1～4月出口規模為1,624億美元，創歷年同期新高，年增率約22.3％，較主計總處預測更佳。

其中最受矚目的電子零組件，4月出口規模為172.1億美元創歷年單月次高（僅次於今年3月182.4億美元水準），年增27.5％，占總出口比例約41.5％，為台灣出口主要動能，以涵蓋半導體晶片的積體電路出口值，高達158.7億美元為主，年增率近三成，國際對台灣晶片拉貨力道強勁。

資通訊產品4月出口值達到51.9億美元、年增一成；至於傳產貨品，則受全球需求回溫與原物料價格高檔呈現價量齊揚，如化學品4月出口規模23.1億美元創歷年單月新高。

進口部分，4月進口規模為365.5億美元創歷年單月次高（僅次於今年3月的388.5億美元），年增率為26.7％為連18紅，為史上第二長周期。其成長關鍵為我國廠商持續引進半導體原料再加工出口，推升進口貨品如農工原料4月進口規模達257.9億美元，創下歷年單月次高，占總進口比例約七成。