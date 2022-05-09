快篩之亂有解 衛福部：下單2.75億劑

快篩之亂有望平息！衛福部秘書處長蔡壽洤9日於立院財委會備詢指出，目前衛福部已下單2.75億劑快篩，其中9,500萬劑將於5月底到貨，再加上緊急向國內九家廠商採購的3,570萬劑，合計5月可取得1.3億劑。

面對疫情爆發，近期本土單日確診數皆為4萬人以上，不少科技廠要求員工每日做快篩檢驗，惟國內快篩試劑供應不足，實名制藥局皆大排長龍。立院財委會9日邀請主計長朱澤民、審計長陳瑞敏、衛福部就「各政府機關採購快篩試劑亂象」進行專題報告。

審計部指出，行政院今年4月底辦理快篩試劑緊急採購，5月初決標給新富偉生技、冷泉港生技、嘉碩生醫、弘朗生技等九家廠商，總決標金額33.92億元，共採購3,570萬劑。另疾管署也委託台銀辦理快篩試劑共同供應契約採購案，至5月5日止，該採購契約訂購共742萬餘劑，訂購金額5.27億元。

立委高虹安詢問，總統蔡英文喊出5月進口1億劑快篩，目前確定採購數量僅0.42億劑左右，剩下數量如何取得？蔡壽洤表示，實際上台灣已向國外廠商下單約2.4億劑，主要是羅氏1.9億劑快篩約137億元、亞培0.5億劑快篩約47億元，再加上近期向國內九家廠商決標取得3,570萬劑，合計約2.75億劑，他認為，我國5月底前確定可取得羅氏6,500萬劑、亞培3千萬劑，再加上國內九家廠商5月底到貨，合計5月底前可取得1.3億劑快篩。

至個人進口，衛福部說，初步會朝開放方向研議，針對個人進口國際認證品牌快篩試劑將提供進口自用（免核准）額度，本周與財政部關務署討論。

為增加自由市場供貨，行政院協調超商等八大通路，在北北基桃地區共7,366家門市，9日起每日供應約40萬快篩試劑，四大超商上午十時開賣很快銷售一空。經濟部表示，每人限購一劑，若當日售完，隔日會持續補貨，讓急用民眾有更多管道購買、解燃眉之急。

至於售價，公平會指出，只有個別廠商定價波動，並沒有聯合行為事證。外界反映價格仍太貴，指揮官陳時中說，可與廠商反應看是否能適當降價。

此外，交通第一線人員面臨快篩試劑不足問題，「交通部所屬共同供應契約快篩試劑」已於4月申請，共擬採購11萬395劑，但迄今未拿到，指揮中心表示希望去文，會依需求協助。