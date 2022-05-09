我4月對歐美出口 年增兩成

景氣春暖花開，財政部統計處9日公布4月進出口統計，在區域別方面，我對中國大陸（163.4億美元）、東協（68.4億美元）、美國（62.4億美元）、日本（26.7億美元）、歐洲（36.3億美元）等五大市場出口皆創歷年4月新高紀錄。



若以年增率觀察，財政部統計處長蔡美娜分析，我國4月對五大市場出口年增率呈現幾家歡樂幾家愁的現象。台對歐、美、東協等三大市場出口正成長率近兩成；但對日、陸出口增幅則下滑至約5～10％，主要基期偏高，或與當地清零政策有關。



我對歐洲、美國、東協出口年增率落在18.5～26.6％，因應科技創新與數位轉型潮流，其5G、人工智慧AI、雲端應用、工業自動化等需求升溫，帶動台灣高階半導體晶片、伺服器與路由器買氣，加上歐美解封後戶外運動風氣盛行，拉抬台灣自行車買氣。而我對東協受惠於原油、金屬等價格居於高檔，帶動MIT傳產貨品價量齊揚，另晶片報價提升也拉高出口值。



惟台灣對日本、大陸出口年增率分別為5.7％（創2020年12月以來新低）、10.6％（創2020年4月以來新低），升幅皆呈現明顯下降。



其中，我對日主因去年已爆發性成長，今年基期偏高。台灣對陸出口成長放緩，蔡美娜說，主要為大陸清零政策影響其需求，我對陸出口僅電子零組件一枝獨秀、維持高增速，其他如面板、金屬品等出口年增率皆下滑，且疫情管控下，陸企客戶端紛紛要求台企遞延交貨。



累計1～4月台灣對大陸、東協、美國、歐洲、日本等五大市場出口規模，依序為658.2億美元、268.5億美元、249.4億美元、137.6億美元、106億美元，年增率在15.9％（我對陸）～34.1％（我對美）。



展望我國今年對五大市場出口，蔡美娜認為，國際各預測機構分析，今年全球經濟面臨五大逆風，包括部分國家如大陸新冠疫情升溫、疫情嚴峻國家需求下滑、俄烏戰爭持續延燒、全球通膨趨勢未解、各產業供應鏈仍不穩定。



蔡美娜指出，目前國際消費性電子產品需求雖降溫，但企業科技創新腳步未歇，持續引領台灣1～4月出口表現亮眼，若大陸能提前解封，估計可帶動新一波需求。