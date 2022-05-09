快篩之亂有望平息 衛福部:5月取得1.3億劑

快篩之亂有望平息，衛福部官員9日於立院財委會備詢時指出，目前衛福部已下單2.75億劑快篩，其中9,500萬劑將於5月底到貨，再加上緊急向國內9家廠商採購的3,570萬劑，合計5月可取得約1.3億劑。

面對疫情爆發，近期本土單日確診數皆為4萬人以上，不少科技廠也要求員工每日做快篩檢驗，惟國內快篩試劑供應不足，近一周以來快篩實名制藥局皆大排長龍。立院財委會9日邀請主計長朱澤民、審計長陳瑞敏、衛福部就「各政府機關採購快篩試劑亂象」進行專題報告。

審計部指出，行政院在今年4月底辦理快篩試劑緊急採購，5月初決標給新富偉生技、冷泉港生技、嘉碩生醫、弘朗生技等九家廠商，總決標金額33.92億元，共採購3,570萬劑。

而衛福部疾管署也委託台灣銀行採購部辦理快篩試劑共同供應契約採購案，截至5月5日止，該採購契約訂購共742萬餘劑，訂購金額5.27億元。

立委高虹安也詢問，總統蔡英文喊出5月進口1億劑快篩，目前確定採購數量僅0.42億劑左右，剩下0.58億劑數量如何取得？

衛福部表示，實際上，台灣已經向國外廠商下單約2.4億劑，主要是羅氏1.9億劑快篩約137億元、亞培0.5億劑快篩約47億元，再加上近期向國內九家廠商決標取得的3,570萬劑，合計約2.75億劑。

依訂單進貨情況，衛福部指出，我國5月底前確定可取得羅氏6,500萬劑、亞培3千萬劑，再加上國內九家廠商也是5月底到貨，合計5月底前即可取得1.3億劑快篩。

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