停課新制惹議 教部:非九宮格內學生可請假

教育部提出國高中以「九宮格」座位進行防疫的規定，引發學生及家長的反彈。教育部今表示，對於非確診者所屬班級之座位「九宮格」同學，但仍有與確診者有密切接觸的學生，家長若有相關疑慮，可基於防疫目的為其子女向就讀學校請假。

教育部表示，對於學生請假，學校可個案認定並給予防疫假，不納入學生個人出缺勤紀錄，也不會因此扣減其學業成績評量。相關請假規定，教育部會於明（10）日行文向地方政府教育局處與學校再次說明。

教育部7日公布新的停課規定，國高中階段學生因已有較完整之疫苗覆蓋率，因此取消全班性暫停實體課程方式，規畫以確診個案長時間相處之鄰近九宮格同學進行匡列，實施3天「防疫假」停止到校 。

教育部請學校提醒學生，於上課期間、課間與休息時間，仍需持續佩戴口罩，落實個人防疫措施以降低風險。此外，如學校因確診及居家隔離人數急遽增加，造成學校在課務運作上發生困難，學校仍可以考量其運作量能調整授課方式，並通報主管機關備查。

教育部指出，因應請防疫假學生之學習需求，教師得採多元、彈性方式指導學生學習，其方式包括同步提供實體課程之視訊、錄製課堂教學影片、提供課堂教材或學習單供學生學習；或於學生恢復到校上課後，視實際需要，實施學習扶助課程，所需教師鐘點費，由學校預算支應或向主管機關申請補助。

（中時 林志成）

九宮格匡列一團亂 全班33人只剩4人要上課

教育部九宮格匡列出爐，卻讓第一線一團亂，新北市議員江怡臻今在議會質詢時指出，新北市某班級全班33人9人快篩陽，老師認真匡列，匡到最後只剩4人要上課。新北市教育局長張明文表示，按照這個情況應該是要停課，新北市授權學校決定，確保孩子學習與健康。

江怡臻說，教育部九宮格匡列問題多，該班學生33位9位快篩陽 ，1學生家人PCR確診等問題，老師認真匡列下來，發現依據教育部規定，全班剩4人，還是要到校。

江怡臻表示，教育部匡列模式不切實際，其實上課時戴口罩，不太會講話，反倒是體育課、外堂課、跑班選修課、下課的密切接觸者，更有感染風險，卻不強制匡列。

江怡臻說，先前為了之前保護確診者個資，不公布學校、班級，但在教育部匡九宮格後，大家都知道確診者是誰，反而增加確診者心裡壓力。

張明文說，其實各縣市還是保有最大彈性，九宮格主要是發快篩試劑時用，實際操作還是會提醒學校與家長溝通，授權學校最大彈性。

張明文說，新北還在浪頭上，面臨很多個案，也最有經驗，基本執行面會給校長、學校防疫會議最大權限，向議員所說情形，一定是全班停課，另國高中也可以獨立在家，彈性比較大，會考、期末考，學校家長有需要，可讓孩子線上學習，確保孩子考試權益。

（中時 葉德正）

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