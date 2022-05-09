5/9疫情｜本土＋40,263 死亡+12

今新增40,263例本土、12例死亡

中央流行疫情指揮中心今（9日）公布國內新增40,304例COVID-19確定病例，分別為40,263例本土個案及41例境外移入（21例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增12例死亡。

累計今年以來本土病例共330,742例，其中329,965例為輕症或無症狀個案，占比達99.76％。

指揮中心表示，今日新增之40,263例本土病例，為19,317例男性、20,936例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市（14,179例）、台北市（7,057例）、桃園市（6,358例）、台中市（2,099例）、高雄市（1,910例）、基隆市（1,480例）、台南市（1,448例）、宜蘭縣（992例）、屏東縣（773例）、花蓮縣（767例）、新竹縣（758例）、彰化縣（497例）、雲林縣（370例）、苗栗縣（340例）、新竹市（336例）、台東縣（276例）、南投縣（197例）、嘉義縣（180例）、嘉義市（131例）、澎湖縣（89例）、金門縣（17例）、連江縣（9例），相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增12例本土病例死亡個案，為10例男性、2例女性，年齡介於50多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、11例具慢性病史、3例無疫苗接種。確診日介於今（2022）年4月13日至5月7日，死亡日期介於5月5日至5月7日。

指揮中心說明，今日新增41例境外移入個案中，22例男性、19例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，移入國家均調查中。入境日介於今年3月23日至5月8日。

（工商時報 譚淑珍）

她二度確診後遺症曝光 網全瑟瑟發抖：太可怕

一名女網友表示，去年5月疫情爆發時確診，常常感到呼吸困難，令她害怕自己隨時會死亡，由於去年確診康復後，身體狀況開始走下坡，不僅變得很怕冷、容易頭痛，也常常感冒，甚至呼吸都會聽到喘氣聲，如今二度確診，讓她擔憂免疫力會變得更差，貼文曝光，網友也驚訝，「所以是感染過Alpha加Omicron嗎？」更有人驚呼「原來會二次確診？怕爆」。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，新冠肺炎開始大流行後，自己一直都很小心，除了上班上課，很少外出，但去年5月疫情爆發，全國升三級警戒時，她卻確診了，沒想到今年這一波疫情她又再度染疫，「真的很傻眼」。

原PO表示，去年確診症狀比較嚴重，因當時還未打過任一劑疫苗，「超痛苦，常常感到呼吸困難，我隨時都在想我會不會死掉」，康復後她又因免疫力下降，感染帶狀皰疹，身體也變得很容易疲累，每天晚上12點還沒到，就必須上床就寢，且變得很怕冷、容易頭痛，也常常感冒，就連呼吸都會聽到微微的喘氣聲。

原PO說，去年確診痊癒後已打兩劑疫苗，這次染疫症狀雖然比去年輕微，但卻一直發燒、咳嗽，耳朵感覺悶悶的，就像戴了耳機一樣，她擔憂會轉變成重症，也害怕身體狀況會變得更差。不過事後她也更新貼文說，自己已經好了很多，燒也退了，「希望大家都能好好照顧身體，不要確診」。

貼文曝光，網友也震驚，「原來會中兩次？」、「原來會二次中獎？怕爆」、「聽起來像是去年中Alpha，今年中Omicron，也太可怕了吧！妳也太倒霉，保重」、「Alpha加Omicron，妳要不要去買樂透？」、「你該不會是病毒的天選之人吧」、「二次確診？現在台灣這樣的比例不知道有沒有很多」。

（中時新聞網 楊雅婷）

中重症＋71 今年最小重症！未滿1歲童染疫抽搐

指揮中心指出，今日新增12例本土病例死亡個案，為10例男性、2例女性，年齡介於50多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、11例具慢性病史、3例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月13日至5月7日，死亡日期介於5月5日至5月7日。

中央流行疫情指揮中心今公布40263例本土病例，新增71例中重症，12例死亡個案，死亡個案年紀介於50至90歲，中重症個案中包含一名未滿一歲女童，因新冠感染後出現抽搐，低血壓住進加護病房，目前正在使用呼吸器與藥物治療，為今年最小的重症個案。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案中大多有慢性病史，其中以男性多於女性，有三人未接種任何一劑疫苗，一人僅接種一劑疫苗，兩人打過三劑疫苗，由於個案大多有共病，因此目前也積極拓展國內專責病房數量，提供慢性病患隔離治療的空間。

（中時新聞網 王嘉慶；中時 陳人齊）