快篩不夠發 台中不跟進九宮格停課新規

因應教育部新的停課標準，新北市教育局8日宣布，如學生快篩陽性，學校得「比照確診個案處理」，即可啟動相關人員防疫假或暫停實體課程，不用等到PCR陽性結果出爐，學校即起依新制暫停實體課程，已宣布停課學校可照原定期程，但經校內防疫會議通過後可依新制辦理，給予學校彈性空間。

根據教育部新規定，國小及幼兒園有學生確診，該班停課3天，學校提供1人1劑快篩試劑；國高中若有學生確診，確診學生座位「九宮格」內同學放3天「防疫假」，學校提供1人1劑快篩試劑。

新北市長侯友宜表示，老師學生快篩陽性，立即啟動校園自主應變流程，實施師生防疫假或暫停實體課程。北市教育局則表示，快篩陽性不等於確診，最後還是要看PCR結果，在這段等待時間，該班級可以先啟動1到3天預防性防停課。

台中市教育局也指出，中央作法恐造成學校運作困擾，且影響到部分學生學習權益，市府考量實際狀況後決定不跟進，並採取加嚴方式，全市高中以下學校及幼兒園如有確診個案，且確診前2日內曾到校上課，全班暫停實體課程3天，採線上教學。

對於教育部新規定，全國中小學校長協會理事長、新北市新莊國小校長張信務表示，新規定產生新問題，小學生打疫苗比例很低，學校防疫措施要更嚴格，才能讓家長放心，且之前教育部只給居家隔離的師生2個快篩試劑，但今天起是停課班級1人1劑快篩試劑，教育部根本沒給學校更多快篩試劑，新規定怎麼推動？

台北市萬芳高中老師許麗吉則批評「九宮格」內學生停課3天的作法「太天真」，因為學生下課或吃飯時會離開九宮格。她建議和確診學生密切互動者也應給快篩試劑。

教育部表示，會持續向指揮中心爭取快篩試劑，盡速發送一定數量至各校作為戰備存量。

（中國時報 陳慰慈 、 陳淑娥 、 林志成）