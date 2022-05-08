新版權證避險降稅案 增三防線

財政部近期完成預告新版權證避險降稅修法草案，將新增內控機制、權證避險定義及提報避險專戶交易明細等三道防堵租稅漏洞機制，5月底將送至行政院拍板定案，最快下半年新會期送立院審查。



財部高層指出，行政部門皆同意權證避險降稅，依草案日出條款，在新法公布後半年內正式施行降稅措施。



今年7月底適逢證券商公會理監事改選，券商公會近年最引頸期盼的財稅法案就是權證避險降稅。惟據悉，權證避險降稅修法要送出行政院大門前，政院高層要求必先確定二大前提，一、避險專戶內須分清楚是避險交易股票，並建立控管等配套機制，避免淪為自營部門炒作；二、配套機制需獲民進黨立院黨團認同。



為滿足產業界需求，財政部3月初重新推出新版權證避險降稅草案預告，其交易稅率從千分之3降到千分之1、實施期間為五年等，皆與2020年預告版本相同。



惟這次新增三大項目，包括金管會需在修法通過後半年內訂定內部控管機制與避險定義等子法規，還有降稅施行時間為母法施行後半年內併同子法規一起上路，同時也要求券商必須在每個月5日前將前一個月避險專戶交易明細資料申報給金管會。



財政部表示，在預告期間皆無收到外界有異議意見，另近期跨部會討論無其他疑慮，預計可依今年3月預告版本送入行政院審查，最快在今年下半年新會期送立院審議。



為促進權證市場發展，財政部自2020年10月將《證券交易稅條例》修正草案函送行政院審議，將證券商為造市或增加流動量，進行避險、調節持股證交稅稅率，由千分之3降為千分之1，為期五年。



但針對2020年版本行政院遲未拍板，主因政院考量當沖降稅甫再度展延，不急於針對權證避險再降稅，且認為應審慎考慮權證避險降稅優惠遭濫用情況，需明確定義並設置事前防弊及事後查核措施。因此財部重提權證避險降稅新版草案，以明確區分避險專戶與定義。



財政部指出，各部會及政院對權證避險降稅都樂觀其成，只是針對權證避險定義、事前及事後管理機制尚有疑慮，如券商雖依法遵要求建立權證避險專戶，但若交易股份數超過避險用途，依2020年舊版草案並無管理規範，因此這次才新增防堵租稅漏洞的管理機制。