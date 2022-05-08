超商等八大通路開賣亞培快篩

國內疫情大爆發，快篩試劑一劑難求引發民怨，經濟部8日證實，已協調進口商亞培供貨給超商等八大通路商，9日起配合政府販售快篩試劑，優先在北北基桃疫情嚴重地區門市鋪貨。據悉，每店配50劑，採單劑裝，每人限購1份，售價依市場機制訂定，原則不高於180元。



經濟部協調亞培供貨給八大通路商，除統一、全家、萊爾富、OK等四大超商，還有屈臣氏、康是美二家藥妝店及全聯、美廉社等二家超市賣場。



為平息買不到快篩民怨，6日總統蔡英文宣布，5月會追加1億劑快篩試劑進口，連同先前採購1億劑，共有2億劑進口。且指揮中心也緊急向公費快篩進口商亞培談判，增加進口採購2,000萬劑。



行政院指示經濟部和業者協調，在疫情風險較高的北北基桃，優先增加鋪貨到市面便利通路，經部利用周休二日加班協調亞培及八大通路商，安排周一（9日）起開賣亞培快篩試劑。



經濟部官員表示，已協調亞培撥出非實名制量能，供貨給北北基桃染疫高風險區域，除四大超商外，具有醫材販售證的店面及賣場都會鋪貨，以供應民眾急需。而開賣確切時間將依超商實際物流配送狀況為主，官員說，由於各超商、賣場物流狀況不同，到貨與販售時間可能會有不同，但會每天鋪貨、陸續到貨。



至於供貨額度，高層表示，亞培要求出貨給通路商必須先付款，商業機制由業者自行商談，且周日未配送物流，庫存及拉貨不一，要看廠商實際出貨情況，尚無法統計。



經部官員表示，9日鋪貨先採定額方式供貨，超商等通路商每家門市先配送50劑，到了下午會再調配一次。由於不在通路商處分裝，鋪貨以進口亞培為主，採單劑包裝供貨。售價部分，官員說，因為是自由市場，由製造商跟通路商依商業模式協議，單劑不超過180元，主要供大家急用，會有每人限購一劑做法。



此外，指揮中心8日公布新增44,294例本土個案，較7日減少2,000人約5％。針對北市府呼籲進口國際快篩試劑，陳時中表示，快篩試劑只要合於規定，並未禁止進口。經濟部也說，進口快篩試劑，指揮中心徵用羅氏、亞培二廠牌，供應實名制及地方公費快篩防疫用，其餘並未禁止進口。至於國產產能徵用，目前採「定額徵用」，其餘開放至自由市場交易，採雙軌並行。