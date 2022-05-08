5/8疫情：本土+44,294 新增12死

周六效應本土疫情平穩今未續爆增約4.4萬例少5％

指揮中心8日公布新增44294例本土個案，較7日減少5％，指揮官陳時中表示，這應是周六效應，採檢較少，因此平穩未爆增。另今天67例境外移入(39例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增12例死亡。今日新增中症106例，重症12例。

指揮中心表示，今日新增之44,294例本土病例，為21,081例男性、23,200例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(17,948例)、臺北市(8,213例)、桃園市(5,494例)、臺中市(2,358例)、高雄市(2,010例)、臺南市(1,322例)、基隆市(1,310例)、宜蘭縣(884例)、屏東縣(695例)。

另外，新竹縣(688例)、花蓮縣(649例)、彰化縣(536例)、新竹市(515例)、雲林縣(398例)、苗栗縣(375例)、南投縣(260例)、臺東縣(224例)、嘉義縣(205例)、嘉義市(111例)、澎湖縣(54例)、金門縣(28例)、連江縣(17例)，相關疫情調查持續進行中。

（工商時報 呂雪慧）

6天本土炸18萬例 醫粉專籲快做1事：別確診才後悔

本土疫情爆發，近6天增加逾18萬例確診病患，醫藥粉專《MedPartner美的好朋友》認為，疫情來勢洶洶，疫苗打好打滿就對了，尤其是已經決定讓孩子打疫苗的家長，千萬別再有要等輝瑞／BNT的想法，現階段有什麼疫苗就打什麼，加上近期已有大量的兒童染疫，若再等下去，可能孩子也會確診，「別等到確診才覺得後悔」。

《MedPartner美的好朋友》昨（7）日於臉書發文指出，最近不少家長猶豫要不要等輝瑞／BNT兒童疫苗，該粉專呼籲家長，若已決定要讓孩子打疫苗，真的不應該再等BNT，近期兒童染疫人數快速上升，如果要再等，可能孩子已經染疫，或是才剛打完，還沒產生保護力就確診。

《MedPartner美的好朋友》表示，現階段有什麼疫苗就打什麼，足夠的劑量、足夠的劑次疫苗，才是有用的疫苗，兒童醫學會也已清楚聲明，沒有莫德納或BNT哪個疫苗比較好的明確證據，再加上兒童的心肌炎發生率也比青少年少很多。

《MedPartner美的好朋友》說，打疫苗後心肌炎狀況，通常是在第二劑發生率比較高，有得打就先趕快打第一劑，接種後還有好幾個禮拜可以考慮第二劑，現在疫情來勢洶洶，疫苗打好打滿就對了，千萬別等到確診才覺得後悔！

(中時新聞網 楊雅婷)

中重症增118人！30多歲女呼吸衰竭 1歲童肺炎

中央流行疫情指揮中心今天公布國內中重症新增118人，為中症106人、重症12名，此外今死亡12人中6人都沒有接種疫苗，死亡年齡介於60~90歲，5男7女，一名80多歲男性沒有慢性病史外，其餘皆有癌症、高血壓或心血管疾病等慢性病。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增12名死亡案例，其中6人都沒有接種疫苗，死亡年齡介於60~90歲，5男7女，除了一名80多歲男性沒有慢性病史外，其餘皆有癌症、高血壓或心血管疾病等慢性病史等會出現重症的高風險因子。

12例重症個案中，3人沒有接種過疫苗，其中有一名30多歲女性有先天性疾病神經系統疾病，沒打疫苗，新冠肺炎合併呼吸衰竭，加護病房使用瑞德西韋。

中症則新增一名不到10歲個案，一歲多的男童，本身有神經系統慢性疾病，發燒五天合併呼吸喘，就醫採檢陽性，有肺炎。

國內目前中症累積606人，中症率為0.21％，重症累積106人，重症率為0.04%。輕症率為99.75%。比較好的為解除隔離人數增加47人。

(中時 鄭郁蓁、羅永銘；中時新聞網 莊楚雯)

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