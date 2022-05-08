驚！醫曝：兒童有這3點 100％PCR陽性

兒童有這3點100％PCR陽性 醫點名雙北：限制社交人流

由於多數兒童沒打新冠肺炎疫苗，染疫人數越來越多，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學觀察到確診兒童有幾個特點，其中「高燒+接觸確診者+家用快篩陽性」來掛急診的，100% PCR都是陽性，更指出現在雙北醫療量能吃緊、出現排擠效應，應該考慮限制社交人流一段時間，減少醫療負荷。

謝宗學在臉書指出，7日新增4.6 萬人染疫，較前一天成長近3成，確診雖然以每天20到30％的幅度成長，但當數量達到達一定程度之後，即使每日增加比例類似，但每日分母不斷變大，增加的絕對數字仍十分驚人，將對醫療量能形成巨大的壓力，特別是疫情嚴重的北部城市。

謝宗學指出，台中正走在先前雙北的道路。五月初急診曾經被PCR檢驗大軍淹沒，在醫院配合市府政策開立PCR快速門診分流病人後，情況改善不少。同時觀察到兒童確診病人有幾個特點：第一，高燒+接觸確診者+家用快篩陽性的兒童，100% PCR都陽性；而高燒+家用快篩陽性，則是接近100 % PCR陽性。

謝宗學表示，確診兒童常有高燒症狀，體溫燒到超過40度以上不算少見，通常 48到72小時內會退燒，發燒超過48小時後，即使沒有完全退燒，最高溫度逐漸降低，發燒間隔逐漸拉長，而突然熱痙攣發作的孩子，也要高度懷疑是新冠肺炎，

謝宗學表示，他尚未遇到真正中重症兒童病例，但遇到一些因為高燒、嘔吐無法進食和服藥的輕症兒童，不一定需要住院，但需要輸液治療。

謝宗學指出，目前台中地區一般常規醫療沒有明顯的醫療排擠效應，但兒童急診三級檢傷候診時間拉長，一、二級檢傷不受影響；四、五級檢傷，如有輕微症狀加上家用快篩陽性、到急診欲採檢PCR 病人候診時間將最久。

謝宗學表示，若疫情規模擴大到一定程度，加上出現明顯醫療量能吃緊或醫療排擠效應，如現在的雙北，應該考慮開始限制社交人流一段時間，讓疫情稍微降溫，減少醫療體系的負荷。更指出中央的現行作為已無法有效壓低確診數。

（中時新聞網 莊楚雯；中時 粘耿豪）

半夜抱高燒兒奔急診 醫院1狀況他氣炸

一名家長在網路抱怨，6日凌晨零時兒子發高燒到39度，快篩陽性，他緊急帶兒子到醫院急診，沒想到凌晨2點現場至少有15至20組家長抱著孩子在等待，期間一名幼童病況嚴重，院方建議住院，但卻要再等5至6小時，才會有病床，令他一聽氣炸，質問陳時中，「這就是您所謂的醫療量能充足？您晚上睡得好嗎？」

原PO 6日於PTT八卦板指出，6日凌晨零時30分，兒子發高燒到39度，快篩結果為陽性，不論吃退燒藥或躺冰枕，都不見退燒，打1922尋求協助，但電話一直處於忙線中，他只好緊急將兒子帶到新北巿亞東醫院急診。

原PO抵達亞東醫院，在急診室完成報到已是凌晨2點，但要等到快5點才有醫師可看診，現場至少有15至20組家長手中抱著生病的孩子，還有許多成年人也坐在椅子上等待，有的還等到睡著。

原PO表示，等待期間看到一名幼童，病情似乎很嚴重，院方建議住院觀察，卻因床位不足，需在現場等5至6小時，原PO一聽十分心疼，痛罵陳時中，「這就是您所謂的醫療量能充足？病床量能足夠嗎？」

原PO不滿地說，自己帶著孩子從半夜急診等到天亮，現場也有不少爸媽跟著孩子一夜沒睡，「不知道陳時中先生您晚上睡得好嗎？您知道有多少人、多少家庭，在半夜抱著孩子站在急診室門口，無助地等待、吹風、餵蚊子，等不到您口中所謂的充足的醫療資源，想請問您晚上睡得安心嗎？睡得還舒服嗎？」

原PO說，有非常多的人在急診室門口，拖著不適的身軀，痛苦又無助，「我相信說什麼也無濟於事，單純想告訴大家我看到的事實，發洩心中極度憤怒的情緒」，最後他感謝所有的醫護人員，「你們真的辛苦了」。

貼文曝光，引發大批網友熱烈回應，「拍拍，當爸媽的真的辛苦了」、「人家坐辦公室看數據全國60%空床很舒服啊」、「陳先生說要怪就怪病毒吧」、「睡不好啊！想到他的市長當不了了」、「超前部署變成抄錢部署，防疫兩年多還在搶買快篩，有這種指揮官有夠可憐」、「高登退標他才會生氣啦」。

（中時新聞網 楊雅婷）

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