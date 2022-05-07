台灣出口 可望迎史上最強4月

財政部將於9日（周一）公布4月進出口統計，預估4月出口規模約394億～408億美元，可望創下史上最旺4月紀錄。另外，4月出口年增率估計為13％～17％，有望寫下連22紅紀錄，是歷年出口正成長的第二長週期。

展望4月出口，以往常受清明連假影響，為春節以外的另一個淡月，但財政部指出，今年受到國際對半導體晶片需求不減，加上原物料價格處於高檔，導致傳產貨品出口價量齊揚等因素，今年4月出口應為淡季不淡的情況。

今年首季出口規模為1,209.3億美元，創歷年單季次高（僅次於2021年第四季1,223.8億美元），年增率約23.5％，為連續七季正成長，且相較主計總處預測的首季出口規模1,158億美元、年增18.3％表現更佳。

隨著出口表現優於預期，主計總處上修首季經濟成長率為3.06％，較2月預測提高0.06個百分點，依主計總處預測，若第二至第四季經濟預估不變，全年經濟成長率為4.43％。

針對4月出口表現，財政部表示，可從首季與3月進口表現來觀察。首季進口值為1,054.6億美元，創歷年單季新高，年增率25.8％為連六季正成長，顯見進口需求相當暢旺。

而進口表現良好的原因，一部分來自出口產品所需的原料與設備。以3月進口規模為388.5億美元、創歷年單月新高而言，主要成長關鍵為廠商持續引進半導體原料再加工出口，進口貨品如農工原料等，3月進口規模達284.7億美元也創新高，占總進口比例約七成，至於資本設備3月進口值為62.7億美元，占總進口額約一成五。

若以農工原料分析，財政部指出，3月進口電子零組件98.2億美元為核心項目，多為半導體業廠商從事晶圓代工再出口，另外，3月進口資本設備以半導體設備進口值28.7億美元為大宗，顯見進口成長伴隨出口衍生的需求。