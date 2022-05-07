居隔新指引出爐 保單理賠三原則

疫情飆升恐拖垮醫療量能，疫情指揮中心指揮官陳時中7日宣布，確診個案居隔、解隔條件放寬，即日起確診者，居家照護從10天變為7天且無須採檢自動解隔，同時，密切接觸者只有同住親友，其他都不算匡列對象，也不再有居隔單，並取消電子圍籬措施。

本土疫情再創新高，分別新增46,377例本土、11例死亡個案。陳時中指出，確診者以輕症與無症狀者佔99.75％，染疫者7天後就幾乎沒有感染力，為避免耗費醫院量、排擠到0.25％的中重症患者資源，因此放寬居隔、解隔條件。

然而，防疫新原則卻引爆防疫保單理賠爭議，金管會主委黃天牧因此親上火線，在記者會中鄭重發布二大保證及一項呼籲：金管會絕對沒有權力去改變保戶與保險公司簽署的保單，即保單不會廢約，「絕對不會發生」，二是絕對會要求保險公司落實契約理賠，「絕對不會賠不到」，三是保單有二年的請求權，呼籲大家發揮同理性，不要搶去醫院開診斷證明，排擠到真正需要的人。

陳時中進一步指出，為強化防疫量能、不耗費醫院量能，並集中心力治療中、重症患者，將放寬確診者居隔與解隔條件。原先「3+4」密切接觸者有3類，包括同住親友、同班與同職場，即日起只匡列同住親友，其他都不算匡列對象，也不再有居隔單。

而居隔對象，陳時中表示，一樣會收到單子，確診者要自主回報，現可填至多10位同住家人，並依地方需求調增，居隔單開立原則，只有確診個案同住家人及大學生同住室友，但有特殊需要者可另外申請。

陳時中還說，考量Omicron病毒株特性，是以輕症及無症狀為主的快速傳播模式，且民眾對居家隔離措施的遵守性高，而目前居家隔離人數眾多，多數隔離通知書無法立即於3日內開立，所以採「3+4居家隔離者」，取消電子圍籬措施。解隔條件也同步開放，陳時中指出，輕症者在居家照護，距發病日或採檢日已達7天，無須採檢直接解隔，並進行7天自主健康管理。

若是在醫院、加強版集中檢疫所、加強版防疫旅館的確診者，陳時中指出，若無症狀或症狀緩解，距發病日或採檢日已達7天，無須採檢直接解隔；距發病日或採檢日5天快篩陰性，或5天內2次快篩陰性，也可直接解隔。至於中重症住院患者解隔條件為PCR從2次改為1次，PCR陰性或CT值大於30。