職場高風險接觸者 未打3劑居家辦公3天

指揮中心指揮官陳時中今天宣布，8日起僅匡列確診者同住親友居家隔離，職場、校園接觸者須自主應變，九宮格內高風險接觸者如未打滿3劑疫苗，須居家辦公或自我隔離3天。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，8日起匡列居家隔離的確診個案密切接觸者，將限縮至同住親友，職場及學校接觸者採自主應變，並以暴露風險高低實施防疫假、停課等措施。

至於自主應變該怎麼做，陳時中進一步解釋，自主應變對象由防疫長匡列，並根據COVID-19疫苗接種情形以及風險高低進行應變，一旦出現症狀須進行抗原快篩。

陳時中舉例，假設一間辦公室有人確診，確診者九宮格以內的接觸者屬於高風險接觸者，九宮格以外屬於低風險接觸者，低風險接觸者可如常工作，不受影響。

至於高風險接觸者，則以「是否打滿3劑疫苗滿14天」做為居家辦公依據，陳時中說，打滿3劑疫苗且滿14天者可比照低風險接觸者持續工作，進行健康監測至最後接觸日後7天；沒打滿3劑疫苗者，則要在與確診者最後接觸日起實施3天居家辦公或自我隔離，3天後每2天快篩一次，直到接觸日後第7天。

根據指揮中心統計，今天全台共有4971家機構可販售42.6萬人份快篩實名制。截至今天中午12時，共有1896家完售、賣出20.5萬人份快篩試劑。

陳時中表示，就販售情形看來，民眾快篩需求仍相當急迫，這個月預計將提供5000萬劑實名制快篩，也呼籲民眾不用沒事也採檢，有症狀再採就好，後續也會根據疫情熱點加發快篩試劑。

為因應民眾快篩需求，衛福部將和亞培緊急採購2000萬劑快篩試劑。陳時中表示，由於亞培一盒是10劑裝，正在洽談希望一份不要這麼多劑，目前還沒進入簽約的程序。

COVID-19本土疫情延燒，快篩試劑一劑難求，近日有企業發文求助，希望採購快篩試劑。陳時中表示，企業可可自行透過商業契約購買，指揮中心也要求已簽訂商業契約的快篩廠商優先完成原有契約。

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