居隔限同住者、取消電子圍籬 明起實施

疫情指揮中心指揮官陳時中7日宣布，8日起密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場同事不再匡列，採自主應變，同時，確診者從發病日起居隔滿7天，不須採檢自動解隔，並解除電子圍籬措施。

陳時中指出，鑒於近期本土疫情急遽升溫，為強化防疫量能及韌性，指揮中心6日邀集各地方政府針對居家隔離措施調整等進行交流，並經7日指揮中心召開擴大防疫會議討論後，達成以下結論：

一、 密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場及學校採自主應變，並以暴露風險高低實施防疫假、停課等措施。

二、 調整居家隔離單開立原則，為保全公衛防疫量能，居家隔離單開立僅就確診個案同住家人及大學生同住室友進行開立，惟有特殊需要者可另外申請。自實施日起，該措施新、舊案同時執行。另指揮中心已開發居家隔離通知書及確診個案隔離治療通知書之電子化作業，請各地方政府如有執行相關建議，於3日內提出。

三、 確診個案隔離治療、居家照護及居家檢疫期間仍維持電子圍籬措施，但取消居家隔離者電子圍籬措施，考量Omicron病毒株特性，係以輕症及無症狀為主的快速傳播模式，且民眾對居家隔離措施之遵守性高，另目前居家隔離人數眾多，多數隔離通知書無法立即於3日內開立，故採3+4居家隔離者，取消電子圍籬措施。

四、 請各地方政府於5月底前，依指揮中心加強版集中檢疫所/防疫旅館設置原則，以各縣市人口比完成加強版集中檢疫所/防疫旅館之設置，以落實確診者輕重症分流照護調度。