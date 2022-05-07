5/7疫情｜本土＋46,377 境外＋159

疫情指揮中心7日公布國內新增46,536例COVID-19確定病例，分別為46,377例本土個案及159例境外移入（56例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增11例死亡。

指揮中心表示，今日新增之46,377例本土病例，為22,270例男性、24,093例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市（16,670例），台北市（9,245例），桃園市（6,882例），台中市（2,517例），高雄市（2,163例），基隆市（1,910例），台南市（1,352例），宜蘭縣（840例），花蓮縣（803例），新竹縣（788例），屏東縣（584例），彰化縣（517例），新竹市（457例），雲林縣（369例），苗栗縣（338例），南投縣（266例），台東縣（261例），嘉義縣（188例），嘉義市（110例），澎湖縣（74例），連江縣（22例），金門縣（21例），相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增11例本土病例死亡個案，為7例男性、4例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於今（2022）年4月24日至5月3日，死亡日期介於4月30日至5月4日。

指揮中心說明，今日新增159例境外移入個案中，75例男性，84例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自菲律賓（4例），捷克、日本、泰國及美國（各1例）移入，另151例移入國家調查中。入境日介於今年3月12日至5月6日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,882,852例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含8,568,101例排除），其中314,983例確診，分別為11,811例境外移入、303,118本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計907例COVID-19死亡病例，其中892例本土，個案居住縣市分布為新北市432例、台北市333例、基隆市36例、桃園市32例、彰化縣15例、新竹縣14例、台中市及宜蘭縣各6例、花蓮縣4例、苗栗縣及屏東縣各3例，高雄市及雲林縣各2例，新竹市、南投縣、台南市及台東縣各1例；另15例為境外移入。