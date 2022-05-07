確診居家照護 勞保給付放寬4大QA

配合中央流行疫情指揮中心要求確診嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）者，必須收治在醫院、加強版集中檢疫所、防疫旅館或實施居家照護，勞動部5日放寬勞保給付規定，勞工在這段收治期間，若不能工作導致未能取得原有薪資者，自不能工作之第4日起，將可依照規定請領《勞工保險條例》相關規定請領傷病給付，5年內皆可依規定辦理。

Q：勞保傷病給付要怎麼請領？勞工可以自己申請嗎？

勞工保險傷病給付申請書及給付收據、傷病診斷書正本，而申請書依規定必須要由雇主（投保單位）蓋章，文件完備之後，可郵寄或送件至勞保局申請；領取傷病給付之請求權，自得請領之日起，因5年間不行使而消滅。

Q：因公染疫、非因公染疫有差別嗎？

「非因公染疫」的勞工在居家照護期間，若沒有領到原有薪資者，可以請領7天的傷病給付，以投保薪資級距最高4萬5,800元來計算，最多可領5,343元；「因公染疫」的勞工，則是依照最新的《勞工職業災害保險及保護法》，即便已領到原有薪資，也可以以前6個月最高投保薪資7萬2,800元計算，最高7日可領1萬6,986元。

Q：非因公染疫勞工在居家照護期間請的假別會影響請領給付嗎？

會。染疫勞工如果請特別休假、或是雇主給予優於勞基法的全薪病假時，因為「有取得原有薪資」，所以「領全薪」的日數就不會給付。原則上是以第4天之後，每一日所使用的假別是否有薪作為計算基準。

舉例來說，居家照護10天，若10天全請特休假，將無法請領到7天的傷病給付；若前5天請特別休假、後5天請病假（半薪），則可以請領到5天的傷病給付；若前3天請雇主優於勞基法的全薪病假、後7天請一般半薪病假，則還是可以請領到7天的傷病給付。

Q：非因公染疫勞工在居家照護期間居家辦公會影響請領給付嗎？

會。勞工居家照護期間居家辦公，等於有提供勞務的事實，雇主必須要正常給薪，因此有居家辦公的日數將不符合請領資格。

舉例來說，居家照護10天，若10天全請特休假，將無法請領到7天的傷病給付；若前5天請特別休假、後5天請病假（半薪），則可以請領到5天的傷病給付；若前3天請雇主優於勞基法的全薪病假、後7天請一般半薪病假，則還是可以請領到7天的傷病給付。

確診者居家照護請領勞保傷病給付規定