5/8前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|5/9（一）
|財政部公布4月進出口統計
高通5G高峰會(美國時間)
勞動部公布最新無薪假統計
|5/10（二）
|主計總處公布3月受僱薪資統計
中華經濟研究院／我國加入WTO 20週年意義及展望研討會
金控公司發布4月自結數
|5/11（三）
|索尼新手機發表會、亞泰、啟碁法說會，愛爾達股東會
|5/12（四）
|滙豐銀行台北101分行喬遷典禮
|5/13（五）
|央行標售600億元2年期定存單
國際財經焦點
|5/9（一）
|日本央行公布貨幣政策會議備忘錄，4月自分銀行服務業採購經理人指數（PMI）與綜合PMI
法國3月進出口、貿易差額、經常帳
英國4月房貸利率
美國4月消費者通膨預期
|5/10（二）
|韓國3月經常帳
日本3月家庭支出
澳洲4月NAB企業信心，3月零售額
義大利3月工業生產
歐盟、德國5月ZEW經濟信心指數
美國4月NFIB企業樂觀指數
|5/11（三）
|韓國4月失業率
澳洲5月Westpac消費者信心指數
德國4月通膨率
美國上周原油庫存，4月通膨率
|5/12（四）
|日本、德國3月經常帳
澳洲3月營建許可
英國Q1國內生產毛額（GDP）、企業投資，3月工業生產、貿易差額
美國4月生產者物價指數（PPI），上周初領失業救濟金人數
|5/13（五）
|韓國4月進出口
澳洲4月HIA新屋銷售
陸港澳焦點
|5/9（一）
|4月進出口
4月M1、M2、新增人民幣信貸、社會融資規模
港交所開始實施衍生品假期交易，納入首批MSCI期貨期權合約
|5/10（二）
|美股中概股理想汽車公布第一季財報
|5/11（三）
|4月CPI、PPI
|5/12（四）
|香港3月進出口
港股中芯國際、華虹半導體公布第一季財報
|5/13（五）
|港股瑞聲科技公布第一季財報
雷蛇正式在港交所退市
|5/15（日）
|人行正式將外匯存準率由9％調降到8％
台股一周焦點
|5/9（一）
|股東會
|京城銀、聚紡、慕康生醫
|5/9（一）
|法說會
|佳世達、文曄、群光
|5/9（一）
|新股買賣
|台灣精銳
|5/10（二）
|法說會
|上銀、大銀微系統、光隆
|5/11（三）
|法說會
|力旺、致新、艾訊、亞泰、聖暉
|5/12（四）
|股東會
|中航、晶宏、合富-KY
|5/12（四）
|法說會
|鴻海、惠特
|5/12（四）
|新股買賣
|來頡
|5/13（五）
|股東會
|華新、淳紳、巨騰-DR
|5/13（五）
|除息
|明輝-DR
|5/13（五）
|法說會
|大塚資訊、崇友實業、湯石照明