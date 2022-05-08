5/8前瞻一周》本周國內外財經焦點

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國內財經焦點

5/9（一） 財政部公布4月進出口統計
高通5G高峰會(美國時間)
勞動部公布最新無薪假統計
5/10（二） 主計總處公布3月受僱薪資統計
中華經濟研究院／我國加入WTO 20週年意義及展望研討會
金控公司發布4月自結數
5/11（三）索尼新手機發表會、亞泰、啟碁法說會，愛爾達股東會
5/12（四） 滙豐銀行台北101分行喬遷典禮
5/13（五）央行標售600億元2年期定存單

國際財經焦點

5/9（一）日本央行公布貨幣政策會議備忘錄，4月自分銀行服務業採購經理人指數（PMI）與綜合PMI
法國3月進出口、貿易差額、經常帳
英國4月房貸利率
美國4月消費者通膨預期
5/10（二）韓國3月經常帳
日本3月家庭支出
澳洲4月NAB企業信心，3月零售額
義大利3月工業生產
歐盟、德國5月ZEW經濟信心指數
美國4月NFIB企業樂觀指數
5/11（三）韓國4月失業率
澳洲5月Westpac消費者信心指數
德國4月通膨率
美國上周原油庫存，4月通膨率
5/12（四）日本、德國3月經常帳
澳洲3月營建許可
英國Q1國內生產毛額（GDP）、企業投資，3月工業生產、貿易差額
美國4月生產者物價指數（PPI），上周初領失業救濟金人數
5/13（五）韓國4月進出口
澳洲4月HIA新屋銷售

陸港澳焦點

5/9（一） 4月進出口
4月M1、M2、新增人民幣信貸、社會融資規模
港交所開始實施衍生品假期交易，納入首批MSCI期貨期權合約
5/10（二）美股中概股理想汽車公布第一季財報
5/11（三）4月CPI、PPI
5/12（四） 香港3月進出口
港股中芯國際、華虹半導體公布第一季財報
5/13（五） 港股瑞聲科技公布第一季財報
雷蛇正式在港交所退市
5/15（日）人行正式將外匯存準率由9％調降到8％

台股一周焦點

5/9（一） 股東會京城銀、聚紡、慕康生醫
5/9（一） 法說會佳世達、文曄、群光
5/9（一） 新股買賣台灣精銳
5/10（二） 法說會 上銀、大銀微系統、光隆
5/11（三） 法說會力旺、致新、艾訊、亞泰、聖暉
5/12（四） 股東會中航、晶宏、合富-KY
5/12（四） 法說會鴻海、惠特
5/12（四） 新股買賣來頡
5/13（五） 股東會華新、淳紳、巨騰-DR
5/13（五） 除息明輝-DR
5/13（五） 法說會大塚資訊、崇友實業、湯石照明
工商時報 數位編輯