近10年新高 4月CPI飆3.38％ 食物漲最凶

主計總處6日公布4月物價統計指出，受油料費居高不下，加以蔬菜、水果、外食費、肉類、家庭用品及房租上漲等因素影響，4月消費者物價指數（CPI）年增率3.38％，不僅創下116個月以來新高，更連續兩個月漲幅突破3％。

扣除蔬果及能源之後，主計總處指出，核心CPI漲2.53％、為159個月最大漲幅，其中外食費上漲5.56％、漲幅為161個月最高，17項民生物資平均年增率4.41％、也寫下87個月的新高。

國內持續面臨物價上漲壓力，但綜合統計處專門委員曹志弘解釋，受到俄烏戰事影響，國際農工原物料漲幅稍為縮小、但仍屬高點，由於國內農工原物料高度仰賴進口，讓廠商生產成本沒辦法大幅下降，所以國內物價上漲壓力相對來說比較大，但目前「還不到通膨的程度」。

5月逾3％機率仍大

曹志弘指出，這個月因為蔬菜、水果的漲幅還是比較大，若天候持穩，預估5月漲幅有機會縮小，但大於3％的機遇率還是比較大的，預測整體物價高點仍是落在第二季。

CPI七大類指數中，以食物類年漲6.91％最多，其中蔬菜因受天候不佳及低基數影響、價格上漲27.7％；蛋類及肉類因飼養成本提高，分別上漲21.39％及5.9％；水果、水產品及外食費各漲13.74％、6.31％及5.56％所致。另外，國際油價居高不下，油料費上漲14.92％，也帶動交通及通訊類年漲5.01％。

在4月公布的368個查價項目群中，扣除5項本月非屬產季水果，上漲者313項，權數合計來到9成。曹志弘指出，國內物價上漲壓力確實比較高，但沒有達到通貨膨脹的現象，雖然通膨率達到3.38％，但相較於其他國家仍是比較溫和。

外食費的年增率創下近14年來新高，讓民眾覺得漲價超有感。曹志弘解釋，部分廠商在觀察一至二季之後，發現國際農工原物料持續沒有下降，所以還是會陸續反映在價格上漲，預測外食費的高點將落在第三季。

另外，行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，4月平均年漲4.41％，其中雞蛋漲24.39％最多；麵粉漲7.3％、為124個月最大漲幅；麵包漲7.64％、創128個月最大漲幅；豬肉漲7.76％、漲幅也來到7個月新高。