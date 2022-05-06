5/6疫情｜本土+36,168 死亡10例 新北重災

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增36,213例COVID-19確定病例，分別為36,168例本土個案及45例境外移入（22例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增10例死亡。

指揮中心表示，今日新增之36,168例本土病例，為17,454例男性、18,699例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市（12,066例）、臺北市（7,716例）、桃園市（6,271例）、臺中市（1,890例）、高雄市（1,737例）、基隆市（1,427例）、臺南市（923例）、宜蘭縣（686例）、新竹縣（577例）、彰化縣（448例）、屏東縣（431例）、雲林縣（384例）、花蓮縣（382例）、新竹市（348例）、苗栗縣（255例）、臺東縣（169例）、南投縣（166例）、嘉義縣（130例）、嘉義市（103例）、澎湖縣（39例）、連江縣（13例）、金門縣（7例），相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增10例本土病例死亡個案，為4例男性、6例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於今（2022）年4月21日至5月3日，死亡日期介於4月29日至5月2日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增45例境外移入個案中，22例男性、22例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自日本（1例）、越南（1例）移入，另43例移入國家調查中。入境日介於今年3月17日至5月5日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,806,655例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含8,536,695例排除），其中268,569例確診，分別為11,656例境外移入、256,859例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計896例COVID-19死亡病例，其中881例本土，個案居住縣市分布為新北市430例、臺北市328例、基隆市35例、桃園市32例、彰化縣15例、新竹縣14例、臺中市及宜蘭縣各5例、花蓮縣4例、苗栗縣及屏東縣各3例、高雄市2例、新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市及臺東縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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