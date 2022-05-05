台北港南碼頭二期 將啟動環評

由於離岸風電產業發展快速，加上貨運需求持續成長，台灣港務公司提出台北港南碼頭區二期填海造地開發計畫，希望從2024年起擴充港區，預計會在下周環評大會中確認後，恐會進入二階環評。

港務公司表示，近年隨著台北港整體貨運量逐年攀升，現有北碼頭區物流倉儲區已經不敷使用，加上離岸風電產業所需，因此需進行台北港南碼區二期填海造地開發計畫。

依環評資料顯示，台北港南碼頭區現已完成重件碼頭建設，並成立水下基礎製造基地，提供風電產業作為離岸風電水下基礎大型構件儲轉裝卸之用，為因應未來風機大型化趨勢，於台北港南碼頭區二期規劃固定式及浮式等風機，另也會成為水下基礎預組裝用地，串聯既有南碼頭區基礎設施，並擴大離岸風電運輸維護基地,提供未來綠色 能源產業完整開發用地。

港務公司指出，台北港南碼頭二期是位在新北市林口區及八里區外側離岸海域，本計畫主體工程內容包含外廓防波堤及南碼頭區二期用地園堤工程。其中外防波堤再分北外廓堤及南外廓堤，長度合計約500公尺，南碼頭區二期圍堤長約5720公尺,提造地面積約為320公頃,須填築土石方量約3870萬立公尺。

據規劃，填海造地後的新生地，除了可以擴大港埠發展空間，未來可結合新北市「台北港特定區計畫」申請，將規劃為自由貿易港區，吸引各種進出口製造加工、研廠商。還有與船舶相關維修製造業、運輸相關物流、倉儲業,及相關支援產業，包含金融、餐飲、旅館、業會議等，並且可配合目前政府能源政策，引進離岸風電、光電等綠能低碳產業，提供營運碼頭以及各產業的專區土地。