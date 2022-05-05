下半年公債發行規模 恐縮減

國庫署原規劃下半年發行約2千億元甲類公債，以支應非自償建設資金。近期公債利率持續攀升，據了解，國庫署將從支出面與國庫需求兩面向重新評估下半年發債規模，可能有縮減發債情況，另也會適度考慮提前截標以撙節利息支出。

今年4月我國10年期公債最高得標利率達到1.3％，創下近六年半新高，明顯較2月標售同天期公債利率上揚58.6個基本點（1個基本點是0.01個百分點），主要關鍵就是烏俄戰爭未歇、物價通膨衝高，還有美國聯準會（Fed）加速升息的市場預期所致。

政府發行公債向民間借款，當公債利率越高時，未來政府需償還的利息自然也更多。

為節省利息支出，國庫署有時會在公債標售日先行出手截標，也就是提前終止該次發債，例如3月底財政部原委託央行發行200億元公債，最後國庫署提前截標，將得標利率壓在0.85％，該期僅發行164億元公債，約36億元籌碼流標。

依國庫署第二季發行債券規劃，5月17日還會發行30年期甲類公債250億元，另6月20日、27日會再發5年期250億元、10年期300億元等兩批次甲類公債。

但是，隨央行定期存單罕見出現「不足額發行」，加上近幾次的得標利率明顯提高不少，金融圈也猜測17日發行的30年期公債殖利率恐怕將觸及2％，創近七年最高，即為2015年同天期公債利率2.38％以後新高水準。國庫署可能採截標以節省利息支出，同時也會審慎評估下半年發債規模。

國庫署副署長顏春蘭對此則表示，具體公債規模會在6月23日、9月23日逐步公布下一季情況，公債利率則要等到發行當日才明朗化。

依國庫署發債計畫，我國下半年甲類公債目前確定會在7、9、11月各發行一批次的5年期公債，還有8、10、12月也各發行一批次的10年期公債，另9月、11月