居隔、居檢、自主防疫 12日起快篩陽等同確診

本土疫情急遽升溫，指揮中心5日公布本土新增30,035例，首破3萬大關。為維持採檢量能，指揮官陳時中宣布，凡居家隔離、自主防疫、居家檢疫者等三類人，使用家用快篩檢測陽性，經過醫事人員確認後即為確診，預計12日正式上路。

疫情期間防疫保單熱賣，此新制上路恐影響理賠等認定。媒體詢問是否有配套，避免出現理賠道德性風險？陳時中說，有四個要素確保快篩陽等同確診是準確的，包括對象針對有染疫風險三類民眾、快篩檢測有九成準確度、經過醫師研判結果，最後如不認同結果可要求衛生局安排PCR。至於個別保險公司要保條文，他說，在防疫上無法幫業者思考。

依衛福部5日於行政院會提出新冠肺炎疫情簡報預估，國內疫情在5月下旬達到高峰，5月11日本土最多可能有10萬例，但最可能的數目為75,244例。不過在病例數快速上升二、三週後，衛福部示警，重症、死亡數將增加。發言人莊人祥也說，目前中重症約0.25％，屆時可能再上升。

指揮中心5日宣布修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，針對居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象使用家用快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員確認，即為確診。陳時中說，主要是這三類人染疫風險相對高，且家用抗原快篩有9成相符度，快篩陽性後可再經醫師依各類症狀去研判；若民眾有疑義可再申請PCR檢驗，如此可避免這些人為出門做PCR確認，還要有交通相關配套增加行政負擔。他說，民眾可使用健康益友APP或是聯繫衛生局安排，透過遠距或視訊診療方式，由醫生確認快篩結果並進行評估、通報。

疫苗部分，陳時中說，輝瑞BNT疫苗會分成兩批抵台，成人劑型185.7萬劑預計在9日抵台，會優先給原來打BNT青少年施打追加劑，五月下旬進行校園接種，預估青少年約使用百萬劑BNT疫苗，剩下85萬劑會開放其他年齡層接種。而兒童劑型77.76萬將在12日送達，預計20日前開打，將啟動家長意願調查。

由於快篩實名制大排長龍，衛福部指出，快篩實名制統由進口羅氏家用快篩供應，預計徵用1億4,500萬劑。公費篩檢則緊急採購國外廠商與進口亞培家用快篩供應。至於高登環球棄標指揮中心快篩緊急採購案，將使採購數量減少1,700萬劑，陳時中表示，之後可能會公開徵求，但因是以「高推估」估算到六月底數量進口數量約需9,300萬劑，減少數量不見會馬上出問題。