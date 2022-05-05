5/5疫情｜本土+30,035 死亡+5具慢性病史

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增30,106例COVID-19確定病例，分別為30,035例本土個案及71例境外移入（36例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增5例死亡。

指揮中心表示，今日新增之30,035例本土病例，為14,634例男性、15,386例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市（10,122例）、臺北市（6,422例）、桃園市（4,872例）、臺中市（1,776例）、高雄市（1,136例）、基隆市（924例）、臺南市（847例）、宜蘭縣（675例）、花蓮縣（625例）、新竹縣（570例）、屏東縣（460例）、彰化縣（382例）、雲林縣（246例）、苗栗縣（204例）、新竹市（194例）、臺東縣（152例）、南投縣（151例）、嘉義縣（121例）、嘉義市（93例）、澎湖縣（35例）、金門縣（22例）、連江縣（6例），相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增5例本土病例死亡個案，為2例男性、3例女性，年齡介於20多歲至80多歲，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於今（2022）年4月24日至4月29日，死亡日期介於4月26日至4月29日。

指揮中心說明，今日新增71例境外移入個案中，37例男性、34例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，移入國家均調查中。入境日介於今年3月13日至5月4日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,740,450例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含8,503,984例排除），其中232,402例確診，分別為11,611例境外移入、220,737例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計886例COVID-19死亡病例，其中871例本土，個案居住縣市分布為新北市422例、臺北市328例、基隆市34例、桃園市32例、彰化縣15例、新竹縣14例、臺中市5例、花蓮縣及宜蘭縣各4例、苗栗縣及屏東縣各3例、高雄市2例、新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市及臺東縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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