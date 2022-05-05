全台進入黑暗期？柯文哲曝關鍵時間

再3天確診數字就不準了！柯文哲：全台進入黑暗期

疫情升溫，確診人數不斷攀升。台北市長柯文哲今在議會質詢時指出，再過三天，台灣的確診數字就不準了，「會進入黑暗時期」，他直言，恐怕最後階段是退守醫院，連疫調也不做了。

台北市議員陳重文在議場說，市長最近鐵口直斷，比算命的還準，市長曾預言5月北市本土約5000多例，也說台灣即將天下大亂，現在中央疫調系統真的天下大亂；「扶龍王」北市議員王世堅也不罵柯，甚至稱讚柯做對三件事，第一快篩陽性才PCR，第二，輕中症先給藥，讓急診給重症，第三，徵調旅館做集中防疫所，還要新北跟進步伐。

對此，柯文哲表示，王世堅只是講實話而已，這不是鐵口直斷，這都預期的到，因為每天開防疫會議，都會先預告2、3天後會發生什麼事情、做什麼準備，現在步步為營，這個數據都有。

陳重文批評，陳時中主導的疫調系統大亂，妻子確診丈夫只要隔離一天，造成社會恐慌，到底可不可出門、要不要快篩都不知道，最後隔離時間變成收到通知書的時間，關懷系統被打爆，中央當機、塞車不解決，把問題丟給你處理，教教陳時中怎麼做。

柯文哲回應，再過三天，台灣的確診數字就不準了，因為超過PCR的量能，所以我們會進入黑暗時期，就測不準了，這才是最大危機。

至於怎麼改善？柯文哲僅說，「恐怕最後階段是退守醫院，連疫調也不做了。」陳重文最後送上「鐵口直斷」、「有求必應」布條。

（中時 楊亞璇）

最後一步想好了 柯Ｐ：設「上呼吸道急門診」免快篩有症狀就來

疫情持續延燒，快篩試劑需求大增，但民眾抱怨快篩劑並不好買。對此，台北市長柯文哲今透露，他已經想好最後一步，再下去就是現在防疫急門診，轉成上呼吸道症狀的急門診，連快篩也不用做，有症狀來當場做快篩。

台北市長柯文哲今赴議會專案報告並備質詢。台北市議員汪志冰詢問，市長你知道現在全國人民最期盼看到的是誰嗎？是九天玄女，降落在台北市中華民國總統府，仙女都知道人民的疾苦，蔡英文不知道人民疾苦，現在在中常會裝模作樣，說要趕快讓人民拿到快篩劑，「廢話！」如果可以拿到早就拿到，不需要大排長龍，拿不到也是沒辦法的事。

柯文哲搖搖頭，答稱他已經想好最後一步，再下去就是現在防疫急門診，轉成上呼吸道症狀的急門診，「你連快篩也不用做，你有症狀來，我當場給你做快篩，然後繼續走」，因為買不到快篩劑。

汪志冰批評，全世界沒有國家在缺快篩劑，為什麼台灣這樣？柯回，「我也不知道」。

柯文哲指出，已經進來18萬份口服藥，中央在控管，藥物是中央控制，還沒發下來。副市長黃珊珊補充，藥物是中央配給，不是北市進口，之前送了2萬份，因為用於中重症，目前狀況還算足夠，但按照飆升數字，其實很擔心。

（中時 楊亞璇）