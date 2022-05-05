勞工居家照護無法工作 可請領傷病給付

勞動部勞動保險司5日表示，確診嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）的勞工保險被保險人，不論是收治在醫院、加強版集中檢疫所、防疫旅館或進行居家照護期間，若不能工作以致未能取得原有薪資者、或是雇主因勞工不能出勤未全額給付薪資者，從不能工作之第4日起，皆可依《勞工保險條例》相關規定請領傷病給付，以確保勞工給付權益。

勞動部勞動保險司司長陳美女表示，若以目前確診者需居家照護10天來計算，確診勞工如果在這段期間沒有工作、沒有領到原有薪資者，可以請領7天的傷病給付。據統計，2020年疫情以來，普通傷病與職業傷病給付核付出去約900多件。

陳美女也強調，如果雇主有正常給付薪資，或是可居家上班的輕症與無症狀者，因為雇主有正常給付薪資，這些勞工就不符合請領的條件。她也呼籲符合條件的確診勞工，因為請領給付的時效有5年，建議確診者先照顧身體、痊癒後再來辦理。

勞動部表示，近來確診人數升高，疫情指揮中心為擴大醫療應變量能，採取輕重症分流之防疫政策，確診者如依規定調整為居家照護，在居家照護期間，依衛生福利部所發布之相關指引規範，亦有提供醫療服務及照護等措施。因此，在面臨疫情的特殊時期，為配合整體防疫政策並保障勞工在居家照護期間的適當經濟生活，被保險人如經確診，不論是收治在醫院、加強版集中檢疫所/防疫旅館或進行居家照護期間，均可依照規定請領勞保傷病給付，讓勞工朋友能安心順利度過疫情。

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