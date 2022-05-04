經濟部規劃 綠電零售市場

國內中小企業苦喊「買不到綠電」，建置中的離岸風場動輒由護國神山台積電一家獨包。對此，經濟部次長曾文生4日表示，經濟部正在規劃打造綠電零售市場，未來將要求區塊開發的離岸風電、公有地太陽光電，必須有部分保留投入零售市場，預計太陽光電近期內就會釋出少量進入零售市場，整體策略定調「光電先行、風電緊跟」。

行政院副院長沈榮津4日出席綠電交易高峰會也指出，經濟部建置綠電交易平台，提供買賣雙方電力與憑證媒合服務，迄今憑證已核發126萬張，一張1,000度，相當於12.6億度的綠電。他說，去年COP26之後全球都在討論淨零碳排，台灣是出口導向國家，勢必要面對國際碳管制加嚴挑戰，因此提前布局淨零轉型以符合國際趨勢、拓銷出口與掌握訂單。

曾文生則表示，以台灣綠電交易市場需求面來看，台灣企業2025年以前綠電需求，主要是環評或是用電大戶條款等政府法規或行政審查所創造出來的「剛性」需求，例如竹科二期就有規定，廠商必須使用20％再生能源；但國際間對再生能源需求加速，包含RE100、COP26對淨零排放要求，最大張力來自外國品牌大廠對供應鏈綠電的要求，尤其全時綠電概念被提出後，對於綠電需求更多的同時，也需要綠電媒合供需場域。

曾文生說，目前台灣綠電交易市場還是批發、躉售階段，可看到知名大企業包下一整個風場發電量案例，由於「風場發電量」小於「企業用電量」，每度電都是「有效的」；加上這些企業信評都很好，對銀行授信很有優勢，因此非常容易朝這個交易模式進行。

但同時就出現中小電子供應鏈苦無綠電可買的窘況，曾文生透露，經濟部正在規劃打造零售再生能源市場，專門供應給中小供應鏈的買家。具體方法包括，近期正在盤點公有土地出租作為太陽光電場，要建置更多綠電，以及2026年之後區塊開發離岸風場，兩者都要有一定比率或一部分釋出給零售市場，去媒合中小企業的需求，如此就能確保綠電不會被大廠搶光。

曾文生補充說，針對政府公有土地標租，會以附帶條件方式，規定得標廠商部分綠電拿到零售市場，「不再是大筆賣掉」；加上2026年後，離岸風電每年將釋出固定50、60億度電，一部分電力都會進入零售市場。