買嘸快篩無法上班被記曠職？勞動部回應

中央流行疫情指揮中心縮短居家隔離天數為「3+4」，也就是後面4天為自主防疫，只要快篩陰性就可以出門、外出工作等。由於快篩試劑一劑難求，不少雇主要求勞工在自主防疫期間上班，卻又不提供快篩試劑，威脅勞工「不來上班就要記曠職」，對此，勞動部表示，雇主宜提供上班所需的快篩試劑，但如果在這短期間無法上班，應與勞工協調相關假別。

中央流行疫情指揮中心縮短居家隔離天數為「3+4」，並依照規定每名成人提供3劑快篩試劑，讓隔離者在有症狀時可以使用。快篩試劑從4月中開始一劑難求，在政府徵用之後更是難買，實名制上路後，雖然開放限額讓民眾購買，但很多上班族、正在被隔離者都沒有辦法在藥局指定時間內購買到快篩試劑。

由於居家隔離的「自主防疫4天」為有條件可外出，只要快篩陰性後，就可以佩戴口罩外出工作及採買生活必需用品，但不得餐廳內用、聚餐、聚會，也不得前往人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。

有雇主因為人手不足，要求正在被居家隔離者在後面自主防疫4天應到公司上班，卻未提供快篩試劑，更說「不到班就記曠職」，雖然指揮中心僅提供3劑快篩試劑，並且建議接觸者在匡列後需快篩一次，剩下2劑留在自主防疫期間使用，但地方政府配送能量不足，讓隔離者常常無法及時拿到快篩試劑。

對此，勞動部官員表示，勞工為遵守防疫規定，因雇主無法提供快篩試劑、且勞工也買不到快篩試劑，導致無法符合出門條件時，雇主應予勞工協調，可以運用現行的假別，包括事假、病假、特別休假等，如果為照顧受隔離的未成年子女，則可以請防疫照顧假，勞資雙方若對假別有疑慮時，也可以尋求地方勞政主管機關協調。

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