快篩陽性輕症不必就醫？醫曝6類人有風險

快篩陽性待在家不做PCR 台大醫：6類人有風險

資深音樂人陳子鴻確診後在臉書表示，在家快篩陽性，不用再去醫院做PCR增加醫護負擔，輕症吃感冒藥、多休息就會康復，不過台大兒童醫院院長、感染科權威黃立民表示，快篩陽性在家沒通報的危險性很高，尤其是65歲以上長者、有糖尿病史、慢性腎病史、心血管疾病、孕婦及BMI大於25等重症高危險群，未經過通報，就無法拿到口服抗病毒藥。

黃立民指出，快篩陽性若沒有進一步做PCR，就無法通報確診，直接在家進行居家照護，就無法拿到口服抗病毒藥，且確診後病情轉折大多是發生在5至7天，其中以65歲以上長者、有糖尿病史、慢性腎病史、心血管疾病、孕婦及BMI大於25等重症高危險群，要多留意身體警示症狀，避免轉重症。

疫情指揮中心陳時中昨日表示，在家中快篩驗出陽性，理論上是需要向主管機關通報，但實際是沒有辦法查核，如果都在家也沒有和他人接觸，就查不到，也罰不到，若後續有事實證明，可能就會有開罰的問題。

莊人祥也說明，《傳染病防治法》第42條第1款規定，病人或其家屬要通知當地主管機關，若違反可依同法第69條第3款規定，裁罰1萬到15萬元。

（中時新聞網 楊雅婷）