503確診破2萬 須知重點及最新數據來了

疫情嚴峻，本土案例不斷暴增，全台3日單日新增確診突破2萬例，中重症確診人數增多， 居隔人數不斷飆升。因政府仍積極朝「群體免疫」邁進，邊境政策再鬆綁。不過多方消息指出，疫情仍未到高峰期，工商時報整理最新政策重點及疫情、疫苗施打率等數據，謹供讀者參考。

最新疫情數字｜65歲以上長者疫苗接種率｜入境居檢縮短成7天｜最新疫苗到貨情形｜新冠口服藥取得方式｜居檢居隔快篩陽擬判定確診

中央流行疫情指揮中心3日公布國內新增23,139例COVID-19確定病例，分別為23,102例本土個案及37例境外移入（14例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增5例死亡。

指揮中心表示，今日新增之23,102例本土病例，為11,193例男性、11,899例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市（8,278例）、臺北市（4,806例）、桃園市（3,604例）、基隆市（1,220例）、臺中市（1,196例）、高雄市（818例）、臺南市（509例）、宜蘭縣（448例）、花蓮縣（428例）、新竹縣（333例）、屏東縣（292例）、雲林縣（254例）、彰化縣（214例）、新竹市（171例）、苗栗縣（145例）、臺東縣（102例）、嘉義縣（87例）、嘉義市（79例）、南投縣（73例）、澎湖縣（22例）、金門縣（15例）、連江縣（8例），相關疫情調查持續進行中。

另外，國內今新增25例中重症，累計中重症個案達到300例，指揮中心表示，今新增25例中重症有7例是重症，其中5人死亡，都是70歲以上長者，未接種新冠疫苗、都有慢性疾病，其中2位是長期臥床的長者。

累計今年至5月2日國內共23例死亡個案，12人沒有打過疫苗，打過1劑的4位，佔17%、打過兩劑5位，22%，打過三劑有2位，約9%。羅一鈞表示，估計有一半的死亡個案沒打疫苗，將近7成沒有完整接種疫苗。

指揮中心3日公布全國各縣市65歲以上長者疫苗接種率，其中以連江縣第3劑接種率最高，其次依序為基隆市、桃園市、新竹市、台中市，新北市、台北市則分別只有71.3％、69％的接種率，指揮官陳時中持續呼籲民眾踴躍打疫苗，只要疫苗接種率越高，將來防疫的限制也能再更加放鬆。全國65歲以上長者第一劑接種率為85.5%、第二劑80.6％、追加劑68.9% 及基礎加強劑1.3%

目前65歲以上疫苗接種率以連江縣最高，不論第一、第二、第三劑接種率都達到八成以上，基隆市第一劑88.5，第二劑84，第三劑74居次，桃園市第一劑88.3、第二劑84.2、第三劑74％，為六都中最高。

不過2日全國疫苗接種數僅有6萬5,000人，陳時中對此表示擔憂，呼籲民眾踴躍接種，因為疫苗接種後無論是對預防重症或死亡，差異都非常大，而疫苗打得越多，社會防護力也最高，相關管制也才得以進一步放鬆。

外傳6月起將開放接種滿3劑民眾用快篩代替隔離的政策，陳時中表示，確實有這類規劃，但目前變數仍多，還在持續研擬中，目前疫苗政策仍會視打的比例，以及自然感染比例，搭配戴口罩、勤洗手等配套措施，等有適當防護成形，就會做適當開放。

中央流行疫情指揮中心今（3）日表示，考量Omicron變異株之潛伏期較短且為兼顧維持國內防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險，自今（2022）年5月9日零時起（航班表定抵臺時間）入境居家檢疫天數縮短為7天，相關措施說明如下：

一、檢疫天數及場所：

（一）居家檢疫天數為7天，入境日為第0天，並自第8天起接續自主健康管理7天。

（二）以自宅或親友住所1人1戶為原則。如家戶無法符合1人1戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成7天檢疫。

（三）同日入境之家屬/同住者檢疫期間可於自宅或親友住所同住，或於防疫旅宿依民眾意願並配合房型同住1室，但單人房型小，建議以不超過2人同住為原則。

二、檢測措施：

（一）PCR檢測：於入境時（第0天）依現行措施進行PCR檢測。

（二）家用快篩試劑檢測：

1.檢疫期滿當日（第7天）執行1次快篩，另提供1支備用快篩試劑，於檢疫期間出現症狀時使用。

2.考量家用快篩試劑之適用對象年齡限制，未滿2歲之居家檢疫者，其檢疫期滿當日採檢措施以PCR檢測；另如有無法自行操作快篩之民眾，將由地方政府安排人員協助進行快篩檢測。

3.家用快篩試劑由各國際港埠人員於入境時發放。

中央流行疫情指揮中心今（3）日表示，今（2022）年第六批採購Moderna疫苗110.61萬劑，於3日下午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。本批效期至2022年8月18日。

指揮中心說明，我國已於2021年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3,500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，今年預定供應2,000萬劑疫苗，目前共有681.96萬劑到貨，分別為首批1月25日151.21萬劑、第二批2月15日140.48萬劑、第三批2月27日122.46萬劑、第四批4月23日20.04萬劑、第五批4月27日137.16萬劑及本批110.61萬劑

另外，陳時中表示，近期會有輝瑞BNT的兒童疫苗樣品抵台，僅為實驗用，屆時排程疫苗到貨時可以較快做使用，另有3日、4日、7日都會100多萬劑的莫德納疫苗抵台，合計有347萬劑。

醫療應變組副組長羅一鈞3日指出，針對全台有大型倉庫的57家核心藥局、22家應變醫院，以及各縣市188家專責醫院近日已陸續開始配送27萬份輝瑞口服藥，希望地方可以配合協助口服藥物發送，讓符合條件的民眾可開立領藥。此外，周六將有20萬份到貨，屆時將會有28萬人份的存量。

羅一鈞也說，口服藥在發病後的前五天用藥效果較佳，因此等到藥物配送後，就算是居家照護者透過視訊診療的方式看診，只要出示健保快易通APP的陽性證明可以提早用藥，避免通報系統塞車的影響。他也強調，藥物也是有交互作用等顧慮，如果是快篩陽性的高風險病患，會先經過PCR確認後再開立。

國內確診爆量，雙北首長紛紛呼籲以篩代隔，以及用快篩陽性來判定確診 。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中3日指出，雖然一般情況下快篩陽性不會考慮採用「快篩陽等於確診」，但是居隔、居檢者快篩陽，經過醫生審定後，有可能判做確診，現在行政程序正在進行，已經有跟專家做相關討論。他補充方向已經確定，詳細流程怎麼走正在簽呈。

另有醫師建議，快篩兩次陽性就可判定為確診，可以考慮嗎？陳時中說，裡面有很多相關法律問題在，目前來說，除非後續陽性之後的人身管制強度降得很低，才會用相對沒那麼準確的篩檢工具判定確診，否則還是有很多法律問題。

陳時中說，專家都認同如此，因為我們取的是居家隔離的人，快篩陽性經過醫生診治就可診斷陽性，因為居隔離時，陽性的可能性大為增加，但一般民眾恐怕還無法走到這一步。

（工商時報 李青縈、數位編輯；中時 鄭郁蓁、陳人齊 ； 中時新聞網 莊楚雯）

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