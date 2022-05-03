503確診破2萬 須知重點及最新數據來了

工商時報
本土疫情
本土疫情狂燒，3日確診人數突破2萬。圖／本報資料照片

疫情嚴峻，本土案例不斷暴增，全台3日單日新增確診突破2萬例，中重症確診人數增多， 居隔人數不斷飆升。因政府仍積極朝「群體免疫」邁進，邊境政策再鬆綁。不過多方消息指出，疫情仍未到高峰期，工商時報整理最新政策重點及疫情、疫苗施打率等數據，謹供讀者參考。

最新疫情數字65歲以上長者疫苗接種率入境居檢縮短成7天最新疫苗到貨情形新冠口服藥取得方式居檢居隔快篩陽擬判定確診

本土+23,102 五例死亡未接種新冠疫苗

中央流行疫情指揮中心3日公布國內新增23,139例COVID-19確定病例，分別為23,102例本土個案及37例境外移入（14例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增5例死亡。

指揮中心表示，今日新增之23,102例本土病例，為11,193例男性、11,899例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市（8,278例）、臺北市（4,806例）、桃園市（3,604例）、基隆市（1,220例）、臺中市（1,196例）、高雄市（818例）、臺南市（509例）、宜蘭縣（448例）、花蓮縣（428例）、新竹縣（333例）、屏東縣（292例）、雲林縣（254例）、彰化縣（214例）、新竹市（171例）、苗栗縣（145例）、臺東縣（102例）、嘉義縣（87例）、嘉義市（79例）、南投縣（73例）、澎湖縣（22例）、金門縣（15例）、連江縣（8例），相關疫情調查持續進行中。

另外，國內今新增25例中重症，累計中重症個案達到300例，指揮中心表示，今新增25例中重症有7例是重症，其中5人死亡，都是70歲以上長者，未接種新冠疫苗、都有慢性疾病，其中2位是長期臥床的長者。

累計今年至5月2日國內共23例死亡個案，12人沒有打過疫苗，打過1劑的4位，佔17%、打過兩劑5位，22%，打過三劑有2位，約9%。羅一鈞表示，估計有一半的死亡個案沒打疫苗，將近7成沒有完整接種疫苗。

逾3成長者未接種第3劑 雙北在六都當中吊車尾

指揮中心3日公布全國各縣市65歲以上長者疫苗接種率，其中以連江縣第3劑接種率最高，其次依序為基隆市、桃園市、新竹市、台中市，新北市、台北市則分別只有71.3％、69％的接種率，指揮官陳時中持續呼籲民眾踴躍打疫苗，只要疫苗接種率越高，將來防疫的限制也能再更加放鬆。全國65歲以上長者第一劑接種率為85.5%、第二劑80.6％、追加劑68.9% 及基礎加強劑1.3%

目前65歲以上疫苗接種率以連江縣最高，不論第一、第二、第三劑接種率都達到八成以上，基隆市第一劑88.5，第二劑84，第三劑74居次，桃園市第一劑88.3、第二劑84.2、第三劑74％，為六都中最高。

不過2日全國疫苗接種數僅有6萬5,000人，陳時中對此表示擔憂，呼籲民眾踴躍接種，因為疫苗接種後無論是對預防重症或死亡，差異都非常大，而疫苗打得越多，社會防護力也最高，相關管制也才得以進一步放鬆。

外傳6月起將開放接種滿3劑民眾用快篩代替隔離的政策，陳時中表示，確實有這類規劃，但目前變數仍多，還在持續研擬中，目前疫苗政策仍會視打的比例，以及自然感染比例，搭配戴口罩、勤洗手等配套措施，等有適當防護成形，就會做適當開放。

入境居檢縮短成7天 接續7天自主健康管理

中央流行疫情指揮中心今（3）日表示，考量Omicron變異株之潛伏期較短且為兼顧維持國內防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險，自今（2022）年5月9日零時起（航班表定抵臺時間）入境居家檢疫天數縮短為7天，相關措施說明如下：

一、檢疫天數及場所：

（一）居家檢疫天數為7天，入境日為第0天，並自第8天起接續自主健康管理7天。

（二）以自宅或親友住所1人1戶為原則。如家戶無法符合1人1戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成7天檢疫。

（三）同日入境之家屬/同住者檢疫期間可於自宅或親友住所同住，或於防疫旅宿依民眾意願並配合房型同住1室，但單人房型小，建議以不超過2人同住為原則。

二、檢測措施：

（一）PCR檢測：於入境時（第0天）依現行措施進行PCR檢測。

（二）家用快篩試劑檢測：

1.檢疫期滿當日（第7天）執行1次快篩，另提供1支備用快篩試劑，於檢疫期間出現症狀時使用。

2.考量家用快篩試劑之適用對象年齡限制，未滿2歲之居家檢疫者，其檢疫期滿當日採檢措施以PCR檢測；另如有無法自行操作快篩之民眾，將由地方政府安排人員協助進行快篩檢測。

3.家用快篩試劑由各國際港埠人員於入境時發放。

110萬劑莫德納疫苗3日抵台

中央流行疫情指揮中心今（3）日表示，今（2022）年第六批採購Moderna疫苗110.61萬劑，於3日下午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。本批效期至2022年8月18日。

指揮中心說明，我國已於2021年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3,500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，今年預定供應2,000萬劑疫苗，目前共有681.96萬劑到貨，分別為首批1月25日151.21萬劑、第二批2月15日140.48萬劑、第三批2月27日122.46萬劑、第四批4月23日20.04萬劑、第五批4月27日137.16萬劑及本批110.61萬劑

另外，陳時中表示，近期會有輝瑞BNT的兒童疫苗樣品抵台，僅為實驗用，屆時排程疫苗到貨時可以較快做使用，另有3日、4日、7日都會100多萬劑的莫德納疫苗抵台，合計有347萬劑。

想及早取得口服藥 可靠這款APP

醫療應變組副組長羅一鈞3日指出，針對全台有大型倉庫的57家核心藥局、22家應變醫院，以及各縣市188家專責醫院近日已陸續開始配送27萬份輝瑞口服藥，希望地方可以配合協助口服藥物發送，讓符合條件的民眾可開立領藥。此外，周六將有20萬份到貨，屆時將會有28萬人份的存量。

羅一鈞也說，口服藥在發病後的前五天用藥效果較佳，因此等到藥物配送後，就算是居家照護者透過視訊診療的方式看診，只要出示健保快易通APP的陽性證明可以提早用藥，避免通報系統塞車的影響。他也強調，藥物也是有交互作用等顧慮，如果是快篩陽性的高風險病患，會先經過PCR確認後再開立。

居檢居隔快篩陽性 擬判定為確診

國內確診爆量，雙北首長紛紛呼籲以篩代隔，以及用快篩陽性來判定確診 。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中3日指出，雖然一般情況下快篩陽性不會考慮採用「快篩陽等於確診」，但是居隔、居檢者快篩陽，經過醫生審定後，有可能判做確診，現在行政程序正在進行，已經有跟專家做相關討論。他補充方向已經確定，詳細流程怎麼走正在簽呈。

另有醫師建議，快篩兩次陽性就可判定為確診，可以考慮嗎？陳時中說，裡面有很多相關法律問題在，目前來說，除非後續陽性之後的人身管制強度降得很低，才會用相對沒那麼準確的篩檢工具判定確診，否則還是有很多法律問題。

陳時中說，專家都認同如此，因為我們取的是居家隔離的人，快篩陽性經過醫生診治就可診斷陽性，因為居隔離時，陽性的可能性大為增加，但一般民眾恐怕還無法走到這一步。

（工商時報 李青縈、數位編輯；中時 鄭郁蓁、陳人齊 ； 中時新聞網 莊楚雯）

延伸閱讀

避免急診壅塞！快篩陽性才可做PCR

快篩陽性怎麼辦？4大常見QA一次看

確診者回報系統7大常見QA 亂填重罰30萬

快篩實名制輪單號買！6QA攻略一次看

工商時報 李青縈