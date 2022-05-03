台4月NMI下跌 兩大內需「慘」業曝

4月台灣NMI下跌 兩大內需「慘」業心寒看未來

中華經濟研究院3日發布2022年4月台灣採購經理人指數，內需為主的非製造業經理人指數（NMI）指數微跌0.7個百分點至55.1，八大產業看未來六個月展望指數，4月出現大跌10.2個百分點至45.7，中斷連續9個月擴張轉為緊縮，其中，住宿餐飲、營造暨不動產兩大產業近乎是跳水式的下跌。

「需求面有疲軟現象！」，中華經濟研究院長張傳章示警，3月以來市場已處於原物料價格高漲導致的輸入性通膨，消費端看物價大幅上漲，4月間Omicron病毒擴散造成本土疫情快速上升，政府防疫措施即使沒有三級警戒，民眾天天看確診個案飆升，消費意願大減，以住宿餐飲業的4月份「未完成訂」來看單，從3月的50大幅降低到本月的5.6，勞動節、母親節出遊聚餐的訂單只剩二、三成，顯示出民眾非常擔憂疫情。

非製造業者也反映，近期購料成本大增，難以再用折扣戰吸引買家。中經院NMI當中的採購價格（營業成本）指數，已連續第17個月維持在60.0以上的上升速度，4月指數再攀升2.5個百分點至76.1，再創2014年8月創編以來最快上升速度。

至於營造暨不動產業，張傳章表示，看房、買房是自住型民眾的長期計畫，購屋不急於一時三刻，本土疫情擴散以來，民眾自發性減災，減少看屋，加上升息、打炒房、缺工缺料等原有問題，綜合來看對該產業相對不利。

營造暨不動產業的未來六個月展望指數，4月降到39.7，是2021年6月以來再度呈現緊縮，也較3月的56.7大幅下跌17個百分點。

中華採購與供應管理協會採購與供應研究中心執行長賴樹鑫表示，根據去年5月本土疫情爆發的經驗，肺炎疫情衝擊民生消費會非常大，NMI涵蓋的八大產業占國內經濟活動高達45％，亦今年經濟成長動能的主要來源，這一波本土疫情再起，內需業者對未來六個月的景氣展望，快速轉變為「謹慎」、「保守」。

NMI涵蓋的八大產業中，4月有教育暨專業科學業（60.2）、零售業（60.0）、資訊暨通訊傳播業（57.9）等三大產業NMI呈現擴張，且是4月景氣擴張最快的三大產業，調查單位認為，這可視為疫情擴散的受益產業，各級學生改為線上上課，ICT業者提供服務機會增加，加上民眾搶購民生物資備用，都帶給產業短期的熱絡。