投審會通過 沃旭能源在台增資65億

經濟部投審會2日召開委員會，會中通過6件重大投資案，其中僑外資最大案為同意丹麥商沃旭能源（ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S）以新台幣64.77億元，增資大彰化西南離岸風力發電公司，將從事發電業。



投審會委員會2日會中核准及備查重大投資案件，除沃旭能源增資外，還有英業達投資北美、富邦金控成立深圳分公司等。



經濟部表示，丹麥商沃旭能源以新台幣64億7750萬元增資大彰化西南離岸風力發電，從事發電業；投審會說，資金將應用在第一階段風場零組件製造、安裝的工程款。沃旭能源在經濟部潛力場址遴選，獲配彰化外海大彰化東南及西南離岸風場，併網容量為900MW，可提供乾淨能源給百萬家戶。目前大彰化西南離岸風場進入密集建置期，日前首座風機已開始發電。



對外投資部分，國際中橡投資控股公司以第三地區投資事業自有資金6,000萬美元，經由多層次投資架構增資印度CONTINENTAL CARBON ECO TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED，從事碳煙製造及銷售業務。另英業達以6,500萬美元增資美國英業達控股（北美）公司，從事投資控股業務。富邦人壽保險以2,565.51億韓元，受讓韓國HYUNDAI CARD CO., LTD.10％股權，從事經營提供信用卡、借記卡、租賃和分期付款及現金墊款和貸款等金融服務業務。



對中國大陸投資部分，富邦金控以對外投資事業香港富邦銀行（香港）自有資金3.2億人民幣，在大陸地區設立富邦銀行（香港）深圳分行，從事銀行業務。